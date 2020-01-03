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3-01-2020, 12:40

Астропрогноз по восточному календарю


Новый год – время чудес и исполнения желаний, но это и период, когда люди не прочь узнать, какими будут ближайшие 12 месяцев. И если в традиционном астрологическом искусстве обычно речь идет о знаках зодиака, то восточный календарь обычно трактуется с точки зрения года, а вернее животного, которое ему покровительствует.

Разобраться в предсказаниях нам поможет астролог центрального хурула Санан Матвенов. И прямо сейчас советы для тех, кто родился в год коровы или быка.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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