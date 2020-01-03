Ужесточается ответственность за нарушение ПДД

Много нового ожидает в наступившем году ожидает и водителей. Ужесточается ответственность за нарушение правил дорожного движения. Так, за езду без госномеров – штраф 5000 тысяч рублей или лишение водительских прав.



За ДТП в нетрезвом виде: при причинении тяжкого вреда здоровью – лишение свободы на срок до 5 лет. В случае гибели человека – до 12 лет, в случае гибели двух и более лиц – до 15 лет. С нового года машины подорожают. Это связано с повышением ставок утилизационного сбора.



Максимально вырастут цены в сегменте легковых автомобилей - в среднем 110 процентов в зависимости от мощности двигателя. Согласно новым правилам, регистрировать новый автомобиль будет дилер.



Автосалоны получат статус специализированных организаций и смогут сами передавать документы в ГИБДД. Таким образом, из автосалона машины будут выезжать уже с номерами. Что касается вторичного рынка, то ничего не изменится.



У водителей по-прежнему будет 10 дней, чтобы поставить автомобиль на учет. А коммерческому транспорту, в том числе грузовикам и такси, теперь нельзя будет парковаться во дворах жилых домов.



Также изменятся и правила сдачи экзамена на водительские права. Впервые будет разрешена учебная езда на магистралях со скоростью 60 км в час. Много нового ожидает в наступившем году ожидает и водителей. Ужесточается ответственность за нарушение правил дорожного движения. Так, за езду без госномеров – штраф 5000 тысяч рублей или лишение водительских прав.За ДТП в нетрезвом виде: при причинении тяжкого вреда здоровью – лишение свободы на срок до 5 лет. В случае гибели человека – до 12 лет, в случае гибели двух и более лиц – до 15 лет. С нового года машины подорожают. Это связано с повышением ставок утилизационного сбора.Максимально вырастут цены в сегменте легковых автомобилей - в среднем 110 процентов в зависимости от мощности двигателя. Согласно новым правилам, регистрировать новый автомобиль будет дилер.Автосалоны получат статус специализированных организаций и смогут сами передавать документы в ГИБДД. Таким образом, из автосалона машины будут выезжать уже с номерами. Что касается вторичного рынка, то ничего не изменится.У водителей по-прежнему будет 10 дней, чтобы поставить автомобиль на учет. А коммерческому транспорту, в том числе грузовикам и такси, теперь нельзя будет парковаться во дворах жилых домов.Также изменятся и правила сдачи экзамена на водительские права. Впервые будет разрешена учебная езда на магистралях со скоростью 60 км в час.



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