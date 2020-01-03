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3-01-2020, 12:10

Правительством Калмыкии заключены соглашения о предоставлении субсидий


В рамках реализации Госпрограммы по развитию сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия между федеральным ведомством и Правительством Калмыкии заключено 9 соглашений о предоставлении субсидий на этот год на общую сумму 1 миллиард 224 миллиона рублей.

Об этом сообщил в интервью «Вестям» профильный министр Санал Адьяев.



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