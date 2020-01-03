Прокуратура республики добивается запрета продажи снюса несовершеннолетним. Разработан соответствующий проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Калмыкии в сфере охраны здоровья несовершеннолетних».



Напомним, ранее, активисты общественного фронта предлагали властям принять меры на законодательном уровне, чтобы оградить подростков от употребления никотиносодержащих жевательных смесей. Прокуратура республики добивается запрета продажи снюса несовершеннолетним. Разработан соответствующий проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Калмыкии в сфере охраны здоровья несовершеннолетних».Напомним, ранее, активисты общественного фронта предлагали властям принять меры на законодательном уровне, чтобы оградить подростков от употребления никотиносодержащих жевательных смесей.



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