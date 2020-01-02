Астропрогноз по восточному календарю

С сегодняшнего дня мы будем рассказывать о том, каким будет 2020 год по восточному календарю. В этом нам поможет астролог центрального хурула Санан Матвенов.



В целом прогнозируется, что год Белой металлической Крысы выдастся таким же стабильным, мягким, как и его символ. И прямо сейчас советы для тех, кто родился под его покровительством. С сегодняшнего дня мы будем рассказывать о том, каким будет 2020 год по восточному календарю. В этом нам поможет астролог центрального хурула Санан Матвенов.В целом прогнозируется, что год Белой металлической Крысы выдастся таким же стабильным, мягким, как и его символ. И прямо сейчас советы для тех, кто родился под его покровительством.



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