4 января в Элисту доставят мощи Анастасии Узорешительницы. по благословению архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана. Святыню привезут к началу Божественной литургии в храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.



Считается, что Анастасия облегчает страдания людей, находящихся в заключении. Во время земной жизни она посещала темницы, кормила, лечила, а часто и выкупала узников, страдавших за веру во Христа. 4 января в Элисту доставят мощи Анастасии Узорешительницы. по благословению архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана. Святыню привезут к началу Божественной литургии в храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.Считается, что Анастасия облегчает страдания людей, находящихся в заключении. Во время земной жизни она посещала темницы, кормила, лечила, а часто и выкупала узников, страдавших за веру во Христа.



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