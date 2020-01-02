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2-01-2020, 22:36

В Элисту доставят мощи Анастасии Узорешительницы


4 января в Элисту доставят мощи Анастасии Узорешительницы. по благословению архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана. Святыню привезут к началу Божественной литургии в храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Считается, что Анастасия облегчает страдания людей, находящихся в заключении. Во время земной жизни она посещала темницы, кормила, лечила, а часто и выкупала узников, страдавших за веру во Христа.



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