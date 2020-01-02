Вступает в силу ряд важных законов

Зарплаты, налоги, социальные выплаты. С нового года в жизни россиян многое меняется. Ряд важных законов вступил в силу с 1 января. Минимальный размер оплаты труда увеличивается до 12 тысяч 130 рублей. Это тот показатель, из которого рассчитывают зарплаты, пособия и страховые взносы. Прирост составит 850 рублей.



Еще одно нововведение касается семей с низким уровнем дохода. При рождении или усыновлении первого или второго ребенка, пока ему не исполнится 3 года, они имеют право на ежемесячную выплату. В среднем около 12 тысяч рублей. Вырастет и материнский капитал. Теперь его размер составит 466 тысяч рублей.



Полученные деньги семья может потратить на улучшение жилищных условий, в том числе на ипотеку, образование детей или формирование накопительной части пенсии матери, а также на компенсацию товаров и услуг, необходимых ребенку-инвалиду для социальной адаптации. Вводится новое пособие на детей до трех лет, а не до полутора как раньше.



Пенсии для неработающих пенсионеров вырастут на 6 целых 6 десятых процента. То есть страховая пенсия по старости повысится не менее чем на тысячу рублей в месяц, и в среднем составит 16,5 тысяч.



С 1 января вступит в силу закон об электронной трудовой книжке. Пока переход будет добровольный. Но уже через год работодатели будут обязаны оформлять новым сотрудникам исключительно электронные версии документа.



С 1 января на 23 позиции расширился список жизненно необходимых лекарств. В него добавились новые противоопухолевые препараты, антибиотики, лекарства от бронхиальной астмы.



Новый налоговый режим для самозанятых распространится еще на 19 регионов. Также вступит в силу закон об ограниченной продукции. Слова био и органик будет запрещено использовать производителям в маркетинговых целях.



С 1 января начнут действовать новые винные акцизы, одинаковые как для отечественных, так и для иностранных производителей. Он будет составлять 31 рубль за 1 литр, на шампанское – 40 рублей. Эти изменения приведут к увеличению стоимости алкогольных напитков.



Кроме того, коллекторам теперь запрещено выбивать долги за ЖКХ. Изменения коснутся и тех, кто привык покупать товар через интернет. С нового года снизится порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных онлайн-магазинов.



Пошлинами будет облагаться приобретенный товар на сумму от 200 евро, сейчас от 500. Но при этом ставка уменьшится с 30% до 15. Много нового ожидает в наступившем году ожидает и водителей. Ужесточается ответственность за нарушение правил дорожного движения.



Так, за езду без госномеров – штраф 5000 тысяч рублей или лишение водительских прав. За ДТП в нетрезвом виде: при причинении тяжкого вреда здоровью – лишение свободы на срок до 5 лет. В случае гибели человека – до 12 лет, в случае гибели двух и более лиц – до 15 лет.



С нового года машины подорожают. Это связано с повышением ставок утилизационного сбора. Максимально вырастут цены в сегменте легковых автомобилей - в среднем 110 процентов в зависимости от мощности двигателя.



Согласно новым правилам, регистрировать новый автомобиль будет дилер. Автосалоны получат статус специализированных организаций и смогут сами передавать документы в ГИБДД.



Таким образом, из автосалона машины будут выезжать уже с номерами. Что касается вторичного рынка, то ничего не изменится. У водителей по-прежнему будет 10 дней, чтобы поставить автомобиль на учет.



А коммерческому транспорту, в том числе грузовикам и такси, теперь нельзя будет парковаться во дворах жилых домов. Также изменятся и правила сдачи экзамена на водительские права. Впервые будет разрешена учебная езда на магистралях со скоростью 60 км в час. Зарплаты, налоги, социальные выплаты. С нового года в жизни россиян многое меняется. Ряд важных законов вступил в силу с 1 января. Минимальный размер оплаты труда увеличивается до 12 тысяч 130 рублей. Это тот показатель, из которого рассчитывают зарплаты, пособия и страховые взносы. Прирост составит 850 рублей.Еще одно нововведение касается семей с низким уровнем дохода. При рождении или усыновлении первого или второго ребенка, пока ему не исполнится 3 года, они имеют право на ежемесячную выплату. В среднем около 12 тысяч рублей. Вырастет и материнский капитал. Теперь его размер составит 466 тысяч рублей.Полученные деньги семья может потратить на улучшение жилищных условий, в том числе на ипотеку, образование детей или формирование накопительной части пенсии матери, а также на компенсацию товаров и услуг, необходимых ребенку-инвалиду для социальной адаптации. Вводится новое пособие на детей до трех лет, а не до полутора как раньше.Пенсии для неработающих пенсионеров вырастут на 6 целых 6 десятых процента. То есть страховая пенсия по старости повысится не менее чем на тысячу рублей в месяц, и в среднем составит 16,5 тысяч.С 1 января вступит в силу закон об электронной трудовой книжке. Пока переход будет добровольный. Но уже через год работодатели будут обязаны оформлять новым сотрудникам исключительно электронные версии документа.С 1 января на 23 позиции расширился список жизненно необходимых лекарств. В него добавились новые противоопухолевые препараты, антибиотики, лекарства от бронхиальной астмы.Новый налоговый режим для самозанятых распространится еще на 19 регионов. Также вступит в силу закон об ограниченной продукции. Слова био и органик будет запрещено использовать производителям в маркетинговых целях.С 1 января начнут действовать новые винные акцизы, одинаковые как для отечественных, так и для иностранных производителей. Он будет составлять 31 рубль за 1 литр, на шампанское – 40 рублей. Эти изменения приведут к увеличению стоимости алкогольных напитков.Кроме того, коллекторам теперь запрещено выбивать долги за ЖКХ. Изменения коснутся и тех, кто привык покупать товар через интернет. С нового года снизится порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных онлайн-магазинов.Пошлинами будет облагаться приобретенный товар на сумму от 200 евро, сейчас от 500. Но при этом ставка уменьшится с 30% до 15. Много нового ожидает в наступившем году ожидает и водителей. Ужесточается ответственность за нарушение правил дорожного движения.Так, за езду без госномеров – штраф 5000 тысяч рублей или лишение водительских прав. За ДТП в нетрезвом виде: при причинении тяжкого вреда здоровью – лишение свободы на срок до 5 лет. В случае гибели человека – до 12 лет, в случае гибели двух и более лиц – до 15 лет.С нового года машины подорожают. Это связано с повышением ставок утилизационного сбора. Максимально вырастут цены в сегменте легковых автомобилей - в среднем 110 процентов в зависимости от мощности двигателя.Согласно новым правилам, регистрировать новый автомобиль будет дилер. Автосалоны получат статус специализированных организаций и смогут сами передавать документы в ГИБДД.Таким образом, из автосалона машины будут выезжать уже с номерами. Что касается вторичного рынка, то ничего не изменится. У водителей по-прежнему будет 10 дней, чтобы поставить автомобиль на учет.А коммерческому транспорту, в том числе грузовикам и такси, теперь нельзя будет парковаться во дворах жилых домов. Также изменятся и правила сдачи экзамена на водительские права. Впервые будет разрешена учебная езда на магистралях со скоростью 60 км в час.



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