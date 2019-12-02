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Вчера, 12:26

До Нового года остаются считанные дни


До Нового года остаются считанные дни. Россияне с нетерпением ждут выходных. Последняя рабочая неделя подходит к концу. На праздники в 2020 году отдыхаем 8 дней: с 1 по 8 января. Первым рабочим днем станет четверг 9 января. Между тем, продолжаются елки главы Калмыкии. Всего будут охвачены более двух тысяч детей. Накануне они уже смогли оценить уровень подготовки и обрести новых друзей.

На первую ёлку главы собралось свыше 1000 детей со всей республики, участниками торжества стали школьники-активисты, отличники учёбы, дети-инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей и дети, оставшиеся без попечения родителей. В компании со своей дочкой, которая прочла новогоднее стихотворение, глава республики поздравил жителей Калмыкии с наступающим праздником.

Актёры калмыцкого драматического театра имени Басангова подготовили детям праздничный спектакль по мотивам мультфильма «Кот Леопольд». Главная мысль спектакля: стать добрым никогда не поздно. Это наглядно демонстрируют двое мышей-хулиганов, подружившихся с заглавным героем. По ходу спектакля, грызуны перестают вредить и пытаются исправить уже сделанные пакости. Вместе с Дедушкой Морозом и Снегурочкой, а также с помощью детей, им удалось зажечь новогоднюю ёлку.

Зрители тоже присоединились к представлению, они участвовали во всех флешмобах, играх, конкурсах и викторинах. Различные, яркие музыкально-танцевальные битвы сменяли одна другую. А от разнообразия костюмов малышей разбегались глаза: здесь и Малефисента, и Человек-Паук, и медвежата, и другие звери, феи, бабочки – перечислять можно бесконечно.

Все гости праздника получили яркие впечатления и новогодние подарки, включающие в себя сладости, ёлочные игрушки и символы нового года в виде мягких игрушек.



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