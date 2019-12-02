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Вчера, 12:24

«Сладкие подарки» многодетным семьям


«Сладкие подарки» многодетным семьям. Благотворительная акция была организована калмыцким отделением Российского детского фонда.

Как рассказал руководитель Олег Пюрбеев, инициативу поддержали депутаты Элистинского городского собрания. Предновогодняя встреча проходила в отделение социальной помощи семье и детям Республиканского комплексного центра социального обслуживания населения. Сладкие подарки получили более 80 детей.



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