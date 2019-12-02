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Вчера, 12:23

В Элисте отменена плата за звонки на все номера мобильных телефонов с уличных таксофонов


В Элисте отменена плата за звонки на все номера мобильных телефонов с уличных таксофонов, об этом сообщают в министерстве цифрового развития.

На сегодняшний день в республике функционируют 276 объектов, она также установлены в местах общей доступности, а также в помещениях социальных учреждений.



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