В Элисте отменена плата за звонки на все номера мобильных телефонов с уличных таксофонов, об этом сообщают в министерстве цифрового развития.



На сегодняшний день в республике функционируют 276 объектов, она также установлены в местах общей доступности, а также в помещениях социальных учреждений. В Элисте отменена плата за звонки на все номера мобильных телефонов с уличных таксофонов, об этом сообщают в министерстве цифрового развития.На сегодняшний день в республике функционируют 276 объектов, она также установлены в местах общей доступности, а также в помещениях социальных учреждений.



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