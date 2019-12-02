В Калмыкии отметили День памяти и скорби. 76 лет назад свершилась чудовищная несправедливость: осуществлена операция под кодовым названием «Улусы». Сибирская ссылка народа длилась тринадцать лет. У мемориала «Исход и Возвращение» состоялся траурный митинг. Сотни жителей и гостей столицы почтили память родных и близких минутой молчания.



Сделала это и Вера Кикеева. Ветерана труда, она сама испытала тяготы репрессий. Все свои переживания и воспоминания она вложила в книгу под названием «Сила Веры». Она всегда с теплотой говорит о тех, кто в далеких краях помогал и поддерживал спецпереселенцев. Теперь их связывает не только общая история. В Калмыкии отметили День памяти и скорби. 76 лет назад свершилась чудовищная несправедливость: осуществлена операция под кодовым названием «Улусы». Сибирская ссылка народа длилась тринадцать лет. У мемориала «Исход и Возвращение» состоялся траурный митинг. Сотни жителей и гостей столицы почтили память родных и близких минутой молчания.Сделала это и Вера Кикеева. Ветерана труда, она сама испытала тяготы репрессий. Все свои переживания и воспоминания она вложила в книгу под названием «Сила Веры». Она всегда с теплотой говорит о тех, кто в далеких краях помогал и поддерживал спецпереселенцев. Теперь их связывает не только общая история.



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