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Вчера, 12:21

В Калмыкии отметили День памяти и скорби


В Калмыкии отметили День памяти и скорби. 76 лет назад свершилась чудовищная несправедливость: осуществлена операция под кодовым названием «Улусы». Сибирская ссылка народа длилась тринадцать лет. У мемориала «Исход и Возвращение» состоялся траурный митинг. Сотни жителей и гостей столицы почтили память родных и близких минутой молчания.

Сделала это и Вера Кикеева. Ветерана труда, она сама испытала тяготы репрессий. Все свои переживания и воспоминания она вложила в книгу под названием «Сила Веры». Она всегда с теплотой говорит о тех, кто в далеких краях помогал и поддерживал спецпереселенцев. Теперь их связывает не только общая история.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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