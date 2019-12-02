Во Дворце детского творчества состоялась очередная новогодняя ёлка. В центре внимания – пятиметровая хвойная красавица. Ну, и как всегда праздник не обошелся без главных героев – Деда Мороза и Снегурочки. Вместе они не только пели, танцевали, но и провели множество различных конкурсов. О впечатлениях юных элистинцев рассказывает Церен Банинов.



Артисты приготовили детям настоящую сказку с участием символов нового года. Крысильда и Крысиный король заколдовали принцессу и превратили в мышь. С помощью своего возлюбленного и юных зрителей красавице удалось вернуть свой облик, в очередной раз, доказав, что добро побеждает зло. Дети участвовали в танцевальных флешмобах, которые сопровождали путешествие героев.



После выступления, мероприятие продолжилось у пятиметровой хвойной красавицы, где юных зрителей ожидали любимые персонажи: Кот в сапогах, Шрек, Заяц и другие под руководством весёлого ведущего привели в восторг юных участников. Малыши тщательно подготовились к празднику. Яркие костюмы, блестки, мишура. Сразу несколько хороводов организовали герои нового года. Юные элистинцы с удовольствием приняли участие в развлекательной программе и в викторинах.



Больше всего дети ждали главного кудесника Деда Мороза и Снегурочку. Вместе с ними зажгли елочку, продемонстрировали свои таланты и костюмы, получили заветные подарки. Теперь можно не сомневаться, все мечты исполнятся в новогоднюю ночь. Во Дворце детского творчества состоялась очередная новогодняя ёлка. В центре внимания – пятиметровая хвойная красавица. Ну, и как всегда праздник не обошелся без главных героев – Деда Мороза и Снегурочки. Вместе они не только пели, танцевали, но и провели множество различных конкурсов. О впечатлениях юных элистинцев рассказывает Церен Банинов.Артисты приготовили детям настоящую сказку с участием символов нового года. Крысильда и Крысиный король заколдовали принцессу и превратили в мышь. С помощью своего возлюбленного и юных зрителей красавице удалось вернуть свой облик, в очередной раз, доказав, что добро побеждает зло. Дети участвовали в танцевальных флешмобах, которые сопровождали путешествие героев.После выступления, мероприятие продолжилось у пятиметровой хвойной красавицы, где юных зрителей ожидали любимые персонажи: Кот в сапогах, Шрек, Заяц и другие под руководством весёлого ведущего привели в восторг юных участников. Малыши тщательно подготовились к празднику. Яркие костюмы, блестки, мишура. Сразу несколько хороводов организовали герои нового года. Юные элистинцы с удовольствием приняли участие в развлекательной программе и в викторинах.Больше всего дети ждали главного кудесника Деда Мороза и Снегурочку. Вместе с ними зажгли елочку, продемонстрировали свои таланты и костюмы, получили заветные подарки. Теперь можно не сомневаться, все мечты исполнятся в новогоднюю ночь.



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