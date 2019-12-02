Участники из Калмыкии прошли в полуфинал конкурса управленцев

Десять участников из Калмыкии прошли в полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России 2020» по итогам дистанционного отбора. Всего в очный тур приглашены 2988 человек, 232 из них представляют ЮФО. Они соберутся с 7 по 10 февраля в Ростове-на-Дону.



В суперфинал выйдут только 300 конкурсантов. Все они получат образовательный грант в размере 1 миллиона рублей. Победителями станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны.



Напомним этот флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» проводится уже третий год. Десять участников из Калмыкии прошли в полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России 2020» по итогам дистанционного отбора. Всего в очный тур приглашены 2988 человек, 232 из них представляют ЮФО. Они соберутся с 7 по 10 февраля в Ростове-на-Дону.В суперфинал выйдут только 300 конкурсантов. Все они получат образовательный грант в размере 1 миллиона рублей. Победителями станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны.Напомним этот флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» проводится уже третий год.



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