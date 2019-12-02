Сегодня День спасателя России. К этой дате было приурочено открытие на базе КалмГУ учебной пожарно-спасательной части. Теперь здесь для студентов будут проводиться занятия по профессиональным дисциплинам, связанным с тушением пожаров и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций. Ведь главную роль в проведении поисково-спасательных операций играют человеческие ресурсы. Эти люди всегда первые там, где требуется помощь, - в огне, в завалах разрушенных домов, на затопленных территориях.



На счету спасателей огромное число проведённых работ, спасённых жизней, сотни тысяч случаев оказания помощи пострадавшим. Как пояснил первый заместитель председателя правительства Боова Бадмаев, это знаковое событие для региона. Учитывая ежегодную пожароопасную ситуацию, в Калмыкии необходимо расширять и укреплять возможности.



В рамках подписанного в этом году соглашения о сотрудничестве, университет выделил более двух миллионов рублей на техническое обеспечение учебной части. С 2011 года в вузе ведется подготовка студентов СПО по специальности пожарная безопасность. На инженерно-технологическом факультете растят кадры в области безопасности жизнедеятельности и техносферной безопасности. А в 2020 году будет осуществлен первый выпуск магистров. Сегодня День спасателя России. К этой дате было приурочено открытие на базе КалмГУ учебной пожарно-спасательной части. Теперь здесь для студентов будут проводиться занятия по профессиональным дисциплинам, связанным с тушением пожаров и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций. Ведь главную роль в проведении поисково-спасательных операций играют человеческие ресурсы. Эти люди всегда первые там, где требуется помощь, - в огне, в завалах разрушенных домов, на затопленных территориях.На счету спасателей огромное число проведённых работ, спасённых жизней, сотни тысяч случаев оказания помощи пострадавшим. Как пояснил первый заместитель председателя правительства Боова Бадмаев, это знаковое событие для региона. Учитывая ежегодную пожароопасную ситуацию, в Калмыкии необходимо расширять и укреплять возможности.В рамках подписанного в этом году соглашения о сотрудничестве, университет выделил более двух миллионов рублей на техническое обеспечение учебной части. С 2011 года в вузе ведется подготовка студентов СПО по специальности пожарная безопасность. На инженерно-технологическом факультете растят кадры в области безопасности жизнедеятельности и техносферной безопасности. А в 2020 году будет осуществлен первый выпуск магистров.



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