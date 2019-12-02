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Сегодня, 16:15

В минздрав Калмыкии поступили 13 карет скорой помощи


Предновогодние торжества в Элисте продолжаются. На Пагоде семи дней состоялось вручение ключей от новых автомобилей. В церемонии принял участие глава кабинета министров Юрий Зайцев.

13 карет скорой помощи поступили в регион по линии Правительства России на средства резервного фонда. 11 Газелей класса «Б» отправятся в распоряжение городской службы 03, два реанимационных автомобиля в Центр медицины катастроф.

В мероприятии также приняли участие руководители центров социального обслуживания региона, которым также вручили ключи от новых легковых машин. На сегодня практически все районные соцслужбы обеспечены специализированным транспортом.



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