Осуждён бывший первый заместитель председателя правительства Калмыкии Петр Ланцанов

Иск прокуратуры республики о возмещении ущерба, причинённого государству преступлением высокопоставленного чиновника, на сумму свыше 25 миллионов рублей удовлетворён.



Вступившим в силу приговор Элистинского городского суда осуждён бывший первый заместитель председателя правительства РК Петр Ланцанов. Он признан виновным в превышении должностных полномочий и мошенничестве. Иск прокуратуры республики о возмещении ущерба, причинённого государству преступлением высокопоставленного чиновника, на сумму свыше 25 миллионов рублей удовлетворён.Вступившим в силу приговор Элистинского городского суда осуждён бывший первый заместитель председателя правительства РК Петр Ланцанов. Он признан виновным в превышении должностных полномочий и мошенничестве.



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