Замена лифтового оборудования будет продолжена

Замена лифтового оборудования в многоэтажках Элисты продолжится и в следующем году. Всего за два года в регионе обновили 33 подъёмника, отслуживших более четверти века. Подарок к Новому году получили в декабре жители 3-х столичных многоэтажек. Новое оборудование закупили в рамках региональной программы капремонта. Преимущества новых энергоэффективных лифтов оценила и наш корреспондент Зоя Бармагнанова.



Одно нажатие кнопки – и лифт поехал. Жительница девятиэтажки в 7 микрорайоне Лидия Нимгирова с трудом сдерживает эмоции. О таком она мечтала уже давно. Прежнее оборудование за 30 лет работы серьезно износилось, и поэтому часто на верхние этажи приходилось добираться пешком. Часто женщина застревала в лифте, который скрипел и постоянно ломался. Новый подъемник с прежним оборудованием не сравнить. Современная конструкция бесшумная, быстрая, с зеркалом и датчиками движения.



Новые кабины - более просторные: рассчитаны на 5 человек, выполнены из прочных материалов. Есть кнопка диспетчера, табло с подсветкой, надёжная система безопасности, гарантия – 5 лет, грузоподъемность - до четырехсот килограммов, работают фотобарьеры. За поддержанием состояния лифта будет следить управляющая компания, обслуживающая общедомовое имущество. Эти подъемники потребляют меньше энергии, что поможет собственникам экономить на коммунальных платежах. Все работы специалисты подрядной организации выполнили за месяц. Монтажники отмечают, что лифты будут работать около четверти века без необходимости замены. При своевременном ремонте этот срок может увеличиться ещё на пять лет.



В Элисте зарегистрировано 178 подъемников, 33 из них уже заменили за последние два года. Ситуация усугубляется тем, что эксплуатационный период у всего городского лифтового хозяйства завершается практически одновременно. Стоимость нового довольно высока - около двух миллионов рублей. В этом году более 22 миллионов региональный оператор выделил на замену 10 объектов. В Элисте остается еще 14-ть ветхих подъемников, требующих срочной замены. Работа в этом направлении продолжится. Соответствующие изменения в республиканскую адресную программу будут внесены в следующем году.



Региональная адресная программа помогает не только установить новые лифты, но и отремонтировать ветхие. На эти цели в республиканском бюджете в следующем году заложено более девятисот тысяч рублей. Замена лифтового оборудования в многоэтажках Элисты продолжится и в следующем году. Всего за два года в регионе обновили 33 подъёмника, отслуживших более четверти века. Подарок к Новому году получили в декабре жители 3-х столичных многоэтажек. Новое оборудование закупили в рамках региональной программы капремонта. Преимущества новых энергоэффективных лифтов оценила и наш корреспондент Зоя Бармагнанова.Одно нажатие кнопки – и лифт поехал. Жительница девятиэтажки в 7 микрорайоне Лидия Нимгирова с трудом сдерживает эмоции. О таком она мечтала уже давно. Прежнее оборудование за 30 лет работы серьезно износилось, и поэтому часто на верхние этажи приходилось добираться пешком. Часто женщина застревала в лифте, который скрипел и постоянно ломался. Новый подъемник с прежним оборудованием не сравнить. Современная конструкция бесшумная, быстрая, с зеркалом и датчиками движения.Новые кабины - более просторные: рассчитаны на 5 человек, выполнены из прочных материалов. Есть кнопка диспетчера, табло с подсветкой, надёжная система безопасности, гарантия – 5 лет, грузоподъемность - до четырехсот килограммов, работают фотобарьеры. За поддержанием состояния лифта будет следить управляющая компания, обслуживающая общедомовое имущество. Эти подъемники потребляют меньше энергии, что поможет собственникам экономить на коммунальных платежах. Все работы специалисты подрядной организации выполнили за месяц. Монтажники отмечают, что лифты будут работать около четверти века без необходимости замены. При своевременном ремонте этот срок может увеличиться ещё на пять лет.В Элисте зарегистрировано 178 подъемников, 33 из них уже заменили за последние два года. Ситуация усугубляется тем, что эксплуатационный период у всего городского лифтового хозяйства завершается практически одновременно. Стоимость нового довольно высока - около двух миллионов рублей. В этом году более 22 миллионов региональный оператор выделил на замену 10 объектов. В Элисте остается еще 14-ть ветхих подъемников, требующих срочной замены. Работа в этом направлении продолжится. Соответствующие изменения в республиканскую адресную программу будут внесены в следующем году.Региональная адресная программа помогает не только установить новые лифты, но и отремонтировать ветхие. На эти цели в республиканском бюджете в следующем году заложено более девятисот тысяч рублей.



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