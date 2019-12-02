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Сегодня, 09:52

Главы регионов исполнят желания детей в рамках благотворительного проекта «Мечтай со мной»


После заседания Госсовета традиционно главы регионов приняли участие в акции «Елка желаний». Бату Хасиков сегодня вытянул три открытки с новогодними мечтами. Так, 6-летний Сергей Усванов мечтает о крупном конструкторе, 8-летняя Лидия Абушаева о кукле и коляске для нее. А вот 17-летняя Улана Шараева мечтает побывать на Кремлевской елке.

Как сообщил в своем аккаунте в соцсетях руководитель республики, всё будет исполнено!

Напомним, «Ёлка желаний» — это благотворительный проект, в рамках которого чиновники и политики вытягивают с установленных в Кремле ёлок записки от детей, страдающих тяжелыми заболеваниями, сирот, пенсионеров и малоимущих граждан. Акция организована Всероссийским проектом «Мечтай со мной».



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