Главы регионов исполнят желания детей в рамках благотворительного проекта «Мечтай со мной»

После заседания Госсовета традиционно главы регионов приняли участие в акции «Елка желаний». Бату Хасиков сегодня вытянул три открытки с новогодними мечтами. Так, 6-летний Сергей Усванов мечтает о крупном конструкторе, 8-летняя Лидия Абушаева о кукле и коляске для нее. А вот 17-летняя Улана Шараева мечтает побывать на Кремлевской елке.



Как сообщил в своем аккаунте в соцсетях руководитель республики, всё будет исполнено!



Напомним, «Ёлка желаний» — это благотворительный проект, в рамках которого чиновники и политики вытягивают с установленных в Кремле ёлок записки от детей, страдающих тяжелыми заболеваниями, сирот, пенсионеров и малоимущих граждан. Акция организована Всероссийским проектом «Мечтай со мной». После заседания Госсовета традиционно главы регионов приняли участие в акции «Елка желаний». Бату Хасиков сегодня вытянул три открытки с новогодними мечтами. Так, 6-летний Сергей Усванов мечтает о крупном конструкторе, 8-летняя Лидия Абушаева о кукле и коляске для нее. А вот 17-летняя Улана Шараева мечтает побывать на Кремлевской елке.Как сообщил в своем аккаунте в соцсетях руководитель республики, всё будет исполнено!Напомним, «Ёлка желаний» — это благотворительный проект, в рамках которого чиновники и политики вытягивают с установленных в Кремле ёлок записки от детей, страдающих тяжелыми заболеваниями, сирот, пенсионеров и малоимущих граждан. Акция организована Всероссийским проектом «Мечтай со мной».



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