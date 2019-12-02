В Элистинском горсобрании обсудили ряд вопросов

На заседании Элистинского горсобрания сегодня рассмотрели 13 вопросов. В частности, речь шла о бюджете города. Какие еще темы обсудили депутаты?



Как было озвучено, доходная часть в следующем году составит свыше двух миллиардов шестисот восьмидесяти тысяч рублей. Дефицит бюджета - больше семидесяти миллионов рублей. Основу финансового документа составляют 9 муниципальных программ, которые сформированы по 3 основным направлениям. Это развитие городского хозяйства, эффективное муниципальное управление и социальная сфера.



Дискуссию вызвал вопрос о внесении изменений в Генеральный план и правила землепользования и застройки Элисты. Как выяснилось, на территории города есть ряд объектов, которые используются в несоответствие с документацией.



Что касается обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков в Южном районе для льготной категории граждан, то, по данным администрации, этот вопрос будет решаться после того, как будут завершены конкурсные процедуры. А вот для участка, расположенного севернее поселка Аршань, уже готова проектно-сметная документация.



Речь шла и о доходах работников сферы образования и культуры. Как было озвучено, в новом году в бюджете уже предусмотрены средства на повышение минимального размера оплаты труда до двенадцати тысяч ста тридцати рублей.



Также единогласно принята инициатива граждан 7 микрорайона о названии одной из новых улиц в честь ветерана Великой Отечественной войны Дорджи Чокаева. На заседании Элистинского горсобрания сегодня рассмотрели 13 вопросов. В частности, речь шла о бюджете города. Какие еще темы обсудили депутаты?Как было озвучено, доходная часть в следующем году составит свыше двух миллиардов шестисот восьмидесяти тысяч рублей. Дефицит бюджета - больше семидесяти миллионов рублей. Основу финансового документа составляют 9 муниципальных программ, которые сформированы по 3 основным направлениям. Это развитие городского хозяйства, эффективное муниципальное управление и социальная сфера.Дискуссию вызвал вопрос о внесении изменений в Генеральный план и правила землепользования и застройки Элисты. Как выяснилось, на территории города есть ряд объектов, которые используются в несоответствие с документацией.Что касается обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков в Южном районе для льготной категории граждан, то, по данным администрации, этот вопрос будет решаться после того, как будут завершены конкурсные процедуры. А вот для участка, расположенного севернее поселка Аршань, уже готова проектно-сметная документация.Речь шла и о доходах работников сферы образования и культуры. Как было озвучено, в новом году в бюджете уже предусмотрены средства на повышение минимального размера оплаты труда до двенадцати тысяч ста тридцати рублей.Также единогласно принята инициатива граждан 7 микрорайона о названии одной из новых улиц в честь ветерана Великой Отечественной войны Дорджи Чокаева.



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