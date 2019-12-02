Назначен руководитель республиканской службы финансово-бюджетного контроля. Им стал Санал Дорджи-Горяев. Указ об этом подписал сегодня глава Калмыкии Бату Хасиков. Назначен руководитель республиканской службы финансово-бюджетного контроля. Им стал Санал Дорджи-Горяев. Указ об этом подписал сегодня глава Калмыкии Бату Хасиков.



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