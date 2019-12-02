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Итоги года с Санджирмой Батаевой





Двенадцать месяцев мы рассказывали о самых важных событиях. Мои коллеги принимали участие в различных мероприятиях, и спортивных, и культурных. Вместе с нами зрители сопереживали и помогали тем, кому нужна поддержка. Санджирма Батаева о том, чем запомнится год.



Этот год оказался богатым на события, случившиеся как на экране, так и за кадром. Думаю, у многих в памяти останется репортаж о женщине из Туркменистана, приехавшей в Калмыкию к отцу. До сих пор судьбы сотен тысяч защитников Отечества остаются неизвестными. Но их родные не прекращают поиск. Зоя Корчинская не теряла веры никогда. И всё-таки нашла могилу Ивана Панафидина, сапера артиллерийского полка. Он погиб в степях Калмыкии, защищая подступы к Сталинграду.



Не могу не остановиться и на истории Очира Босхомджиева, чья сила духа поразила не только меня, но и телезрителей. 19-летний юноша смог преодолеть себя и добиться успехов несмотря ни на что. Теперь я всем ставлю его в пример. Диагноз не стал для Очира препятствием в увлечении бочче, выполнении норматива мастера спорта России. В 2020 году он войдет в состав сборной страны.



Игра калмыцких хоккеистов тоже запомнилась нашим зрителям. Сейчас эта командная игра набирает популярность. Пока собственного катка нет, но это не помешало команде Калмыкии побороться за золото открытого чемпионата Ставропольского края в городе Михайловск. В составе нашей сборной был Глава Калмыкии Бату Хасиков. Как итог: второе место любительской лиги.



В объектив нашей телекамеры попали и байкеры. Вместе с главой республики и членами клуба «Степное братство» мы побывали в Яшкульском доме-интернате, в котором живут 104 ребенка. Это дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Нынешняя миссия была благотворительной. Главным сюрпризом для ребят стала возможность прокатиться с ветерком на мотоцикле.



В этом году наши телезрители смогли побывать в Адыке – стране Бумба. Это новый туристический проект, авторы которого Бадма Мушкаев и Хонгор Манджиев выиграли грант Главы Калмыкии. Их жизнь изменилась благодаря телезрителям, а сами они смогли удивить не только жителей региона, но и его гостей, которые заново открыли для себя степной край. Сам объект включает в себя целый комплекс маршрутов. И совсем скоро может стать туристической Меккой.



А если говорить о событиях за кадром, то ряд ветеранов телевидения, за плечами которых многолетний труд в стенах телевидения ушли на заслуженный отдых. В их числе мой наставник Сергей Яманов. В редакции новостей на калмыцком языке он работал с начала 90-х. Вырастил не одно поколение талантливых журналистов. Теперь нам продолжать его дело. И в этом на тоже помогут телезрители.



Вам, нашим телезрителям, мы желаем в новом году исполнения желаний. Оставайтесь с нами – говорим мы каждый день. И я повторяю это сейчас. В свою очередь наша команда будет стараться, рассказывать о ваших успехах и делиться своими. Двенадцать месяцев мы рассказывали о самых важных событиях. Мои коллеги принимали участие в различных мероприятиях, и спортивных, и культурных. Вместе с нами зрители сопереживали и помогали тем, кому нужна поддержка. Санджирма Батаева о том, чем запомнится год.Этот год оказался богатым на события, случившиеся как на экране, так и за кадром. Думаю, у многих в памяти останется репортаж о женщине из Туркменистана, приехавшей в Калмыкию к отцу. До сих пор судьбы сотен тысяч защитников Отечества остаются неизвестными. Но их родные не прекращают поиск. Зоя Корчинская не теряла веры никогда. И всё-таки нашла могилу Ивана Панафидина, сапера артиллерийского полка. Он погиб в степях Калмыкии, защищая подступы к Сталинграду.Не могу не остановиться и на истории Очира Босхомджиева, чья сила духа поразила не только меня, но и телезрителей. 19-летний юноша смог преодолеть себя и добиться успехов несмотря ни на что. Теперь я всем ставлю его в пример. Диагноз не стал для Очира препятствием в увлечении бочче, выполнении норматива мастера спорта России. В 2020 году он войдет в состав сборной страны.Игра калмыцких хоккеистов тоже запомнилась нашим зрителям. Сейчас эта командная игра набирает популярность. Пока собственного катка нет, но это не помешало команде Калмыкии побороться за золото открытого чемпионата Ставропольского края в городе Михайловск. В составе нашей сборной был Глава Калмыкии Бату Хасиков. Как итог: второе место любительской лиги.В объектив нашей телекамеры попали и байкеры. Вместе с главой республики и членами клуба «Степное братство» мы побывали в Яшкульском доме-интернате, в котором живут 104 ребенка. Это дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Нынешняя миссия была благотворительной. Главным сюрпризом для ребят стала возможность прокатиться с ветерком на мотоцикле.В этом году наши телезрители смогли побывать в Адыке – стране Бумба. Это новый туристический проект, авторы которого Бадма Мушкаев и Хонгор Манджиев выиграли грант Главы Калмыкии. Их жизнь изменилась благодаря телезрителям, а сами они смогли удивить не только жителей региона, но и его гостей, которые заново открыли для себя степной край. Сам объект включает в себя целый комплекс маршрутов. И совсем скоро может стать туристической Меккой.А если говорить о событиях за кадром, то ряд ветеранов телевидения, за плечами которых многолетний труд в стенах телевидения ушли на заслуженный отдых. В их числе мой наставник Сергей Яманов. В редакции новостей на калмыцком языке он работал с начала 90-х. Вырастил не одно поколение талантливых журналистов. Теперь нам продолжать его дело. И в этом на тоже помогут телезрители.Вам, нашим телезрителям, мы желаем в новом году исполнения желаний. Оставайтесь с нами – говорим мы каждый день. И я повторяю это сейчас. В свою очередь наша команда будет стараться, рассказывать о ваших успехах и делиться своими.



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