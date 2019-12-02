В свет вышла книга «Не свернуть с пути» в память о генерале Владимире Илишкине. Вернее будет сказать - это дополнение к его воспоминаниям, сборник которых был издан 14 лет назад. Презентация состоялась в стенах национальной библиотеке с участием его родных, знакомых, соратников и сослуживцев.



Патриотические чувства были определяющими наш жизненный путь, как, впрочем, для большинства калмыков, окрыленных возвращением в родные Пенаты, скажет в интервью супруга Владимира Илишкина – Валентина Михайловна. Их трудовая деятельность и была связана с восстановлением Калмыкии. Владимир начинал учителем в сельской школе, в дальнейшем - служил в органах государственной безопасности, возглавлял министерство внутренних дел. За безупречную службу – многочисленные награды и звание генерала. Валентина прошла путь от специалиста до заместителя главного инженера республиканского проектного института. За плечами профессиональное признание и звание «заслуженный строитель Калмыкии».



Ну, а поводом для встречи близких, коллег, друзей, знакомых – послужила книга, не так давно увидевшая свет «Не свернуть с пути». В ее основе «Записки степняка» - первое авторское издание 2005 года, дополненное воспоминаниями самого генерала, его родных, газетными статьями о нем. Это во многом исследовательская работа с использованием архивных данных. Как отметил известный журналист, ответственный редактор издания Менке Конеев, «если прочитать его записи о предках, генеалогические сведения, то по ним можно проследить часть истории калмыцкого народа. Таков богатый фактический материал. И это придает большую ценность книге Владимира Илишкина». А ее название «Не свернуть с пути» - это кредо человека, преданного своему делу, народу, стране, заветам предков.



В лихие 90-е борьба партийных боссов республики с «железным генералом» вступила в решающую фазу, в одной из газет появляется интервью Владимира Илишкина журналистам Менке Конееву и Владимиру Боваеву «От правды не отрекался».



Статья «От правды не отрекался» тоже размещена на страницах нового издания. В день презентации воспоминаниями делились и те, кто знал Владимира Илишкина по службе, кто был просто дружен с ним по жизни. Отмечали, что это был богатой души человек, находивший время для общения, обустройства быта сослуживцев. Его заслуга – ряд значимых объектов – строительство детского сада, поликлиники, пятиэтажного административного здания и зданий районных отделов милиции, а еще было возведено несколько жилых многоквартирных домов.



Говорили и о его увлечениях. Одно из них – рисование. Среди представленных работ – есть скромный пейзаж. «Степь до самого горизонта, и дорога, стрелой уходящая в даль, где сомкнулись синь неба и земли. Что хотел сказать этим художник, вопрошают журналисты в известной статье, не знаем. Но по жизни шел он такой дорогой - честной и прямой». В свет вышла книга «Не свернуть с пути» в память о генерале Владимире Илишкине. Вернее будет сказать - это дополнение к его воспоминаниям, сборник которых был издан 14 лет назад. Презентация состоялась в стенах национальной библиотеке с участием его родных, знакомых, соратников и сослуживцев.Патриотические чувства были определяющими наш жизненный путь, как, впрочем, для большинства калмыков, окрыленных возвращением в родные Пенаты, скажет в интервью супруга Владимира Илишкина – Валентина Михайловна. Их трудовая деятельность и была связана с восстановлением Калмыкии. Владимир начинал учителем в сельской школе, в дальнейшем - служил в органах государственной безопасности, возглавлял министерство внутренних дел. За безупречную службу – многочисленные награды и звание генерала. Валентина прошла путь от специалиста до заместителя главного инженера республиканского проектного института. За плечами профессиональное признание и звание «заслуженный строитель Калмыкии».Ну, а поводом для встречи близких, коллег, друзей, знакомых – послужила книга, не так давно увидевшая свет «Не свернуть с пути». В ее основе «Записки степняка» - первое авторское издание 2005 года, дополненное воспоминаниями самого генерала, его родных, газетными статьями о нем. Это во многом исследовательская работа с использованием архивных данных. Как отметил известный журналист, ответственный редактор издания Менке Конеев, «если прочитать его записи о предках, генеалогические сведения, то по ним можно проследить часть истории калмыцкого народа. Таков богатый фактический материал. И это придает большую ценность книге Владимира Илишкина». А ее название «Не свернуть с пути» - это кредо человека, преданного своему делу, народу, стране, заветам предков.В лихие 90-е борьба партийных боссов республики с «железным генералом» вступила в решающую фазу, в одной из газет появляется интервью Владимира Илишкина журналистам Менке Конееву и Владимиру Боваеву «От правды не отрекался».Статья «От правды не отрекался» тоже размещена на страницах нового издания. В день презентации воспоминаниями делились и те, кто знал Владимира Илишкина по службе, кто был просто дружен с ним по жизни. Отмечали, что это был богатой души человек, находивший время для общения, обустройства быта сослуживцев. Его заслуга – ряд значимых объектов – строительство детского сада, поликлиники, пятиэтажного административного здания и зданий районных отделов милиции, а еще было возведено несколько жилых многоквартирных домов.Говорили и о его увлечениях. Одно из них – рисование. Среди представленных работ – есть скромный пейзаж. «Степь до самого горизонта, и дорога, стрелой уходящая в даль, где сомкнулись синь неба и земли. Что хотел сказать этим художник, вопрошают журналисты в известной статье, не знаем. Но по жизни шел он такой дорогой - честной и прямой».



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