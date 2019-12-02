В третий раз ГТРК «Калмыкия» провела церемонию вручения премии «Лица года» и благодарственным писем героям наших репортажей, тех, кто внес вклад в развитие региона. О некоторых лауреатах Цаган Степанова.



В числе тех, кто неоднократно попадал в объектив наших камер – это семья Манджиевых из поселка Чкаловский. Эрдни Зерктаевич и Любовь Мутаевна больше 40-ка лет вместе. У них 6 детей, 11 внуков. Они стали победителем Всероссийского конкурса «Семья года» «в номинации «Многодетная семья». Они по праву удостоены премии Лица года в самой теплой и трогательной номинации «Династия».



Заветная статуэтка была вручена и нашим партнерам - филиалу Российской телерадиовещательной сети «РТПЦ Калмыкии». Сегодня его возглавляет в недавнем прошлом наш коллега Арслан Саксыков. Благодаря совместной работе наше телевещание стало более качественным и современным. В преддверии 85-летия калмыцкого радио, будет реализован еще один проект.



Лауреатом нашей премии стал еще один наш прославленный земляк, известный российский хирург-колопроктолог Бадма Башанкаев. В Калмыкии он провел десятки операций и оказал помощь тысячам пациентов. Полученная награда, отметил он, это знак признательности всем врачам республики.



Вся республика восхищалась не детским поступком этих ребят. А им всего по 10-11 лет. Они поучили благодарственные письма ГТРК Калмыкия. И стали одними из главных героев церемонии. Самир и Рамин Бабаевы, Сергей Нохаев и Эльнар Гулиев – ученики 24-й школы смогли спасти родные стены от пожара. А Раиса Хорольцева из поселка Хар Булук спасла жизнь тонущему мальчику. Юные, но отважные дети – давно стали для своих сверстников примером.



А самым необычным получилось общение с бронзовым призером Олимпиады Мингияном Семеновым и его наставником Басангом Боктаевым. Приехать они не смогли, но поздравили всех дистанционно. В этот вечер все награды нашли своих героев.

В третий раз ГТРК «Калмыкия» провела церемонию вручения премии «Лица года» и благодарственным писем героям наших репортажей, тех, кто внес вклад в развитие региона. О некоторых лауреатах Цаган Степанова.В числе тех, кто неоднократно попадал в объектив наших камер – это семья Манджиевых из поселка Чкаловский. Эрдни Зерктаевич и Любовь Мутаевна больше 40-ка лет вместе. У них 6 детей, 11 внуков. Они стали победителем Всероссийского конкурса «Семья года» «в номинации «Многодетная семья». Они по праву удостоены премии Лица года в самой теплой и трогательной номинации «Династия».Заветная статуэтка была вручена и нашим партнерам - филиалу Российской телерадиовещательной сети «РТПЦ Калмыкии». Сегодня его возглавляет в недавнем прошлом наш коллега Арслан Саксыков. Благодаря совместной работе наше телевещание стало более качественным и современным. В преддверии 85-летия калмыцкого радио, будет реализован еще один проект.Лауреатом нашей премии стал еще один наш прославленный земляк, известный российский хирург-колопроктолог Бадма Башанкаев. В Калмыкии он провел десятки операций и оказал помощь тысячам пациентов. Полученная награда, отметил он, это знак признательности всем врачам республики.Вся республика восхищалась не детским поступком этих ребят. А им всего по 10-11 лет. Они поучили благодарственные письма ГТРК Калмыкия. И стали одними из главных героев церемонии. Самир и Рамин Бабаевы, Сергей Нохаев и Эльнар Гулиев – ученики 24-й школы смогли спасти родные стены от пожара. А Раиса Хорольцева из поселка Хар Булук спасла жизнь тонущему мальчику. Юные, но отважные дети – давно стали для своих сверстников примером.А самым необычным получилось общение с бронзовым призером Олимпиады Мингияном Семеновым и его наставником Басангом Боктаевым. Приехать они не смогли, но поздравили всех дистанционно. В этот вечер все награды нашли своих героев.



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