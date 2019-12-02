Роспотребнадзор доставит письма Деду Морозу

До Нового года остается всего 6 дней. Его с нетерпением ждут в первую очередь юные жители Калмыкии. Они уже написали письма с пожеланиями Деду Морозу и отправили их в управление Роспотребнадзора.



Напомним, в ведомстве была объявлена акция. Сегодня завершилась работа горячей линии. По ее итогам 11 посланий отправляются в резиденцию главного героя Нового года в Великий Устюг. До Нового года остается всего 6 дней. Его с нетерпением ждут в первую очередь юные жители Калмыкии. Они уже написали письма с пожеланиями Деду Морозу и отправили их в управление Роспотребнадзора.Напомним, в ведомстве была объявлена акция. Сегодня завершилась работа горячей линии. По ее итогам 11 посланий отправляются в резиденцию главного героя Нового года в Великий Устюг.



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