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Сегодня, 12:07

Василий Шакуев встретился с учащимися 12-й школы


В преддверии скорбной даты калмыцкого народа, в республике проводится ряд мероприятий. К скорбной дате известный журналист, публицист, писатель Василий Шакуев встретился с учащимися 12-й школы и прочитал свои стихотворения, посвященные депортации.

Сам он родился в Сибири и вместе с семьей пережил все тяготы ссылки и тоски по родине. Это его произведения наполнены переживаниями за судьбу родного народа. В этом году его пьеса «Выбор Гиляны» была поставлена на сцене драмтеатра.



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