Жители Троицкого требуют дополнительных проездов в дорожных ограждениях

Установка дорожных ограждений вдоль дороги федерального значения Элиста – Волгоград стала камнем преткновения для жителей села Троицкое Целинного района. Специальные конструкции решили поставить после серии крупных ДТП на трассе. Однако, теперь по одну сторону оказались селяне и владельцы торговых точек, по другую – представители власти и сотрудники дорожных служб, отмечающих высокую аварийность на этом участке автомагистрали. Позицию каждого выслушала Зоя Бармагнанова.



Вопрос «быть или не быть» для жительницы села Троицкое Лейлы Шараевой совсем не философский. Скорую помощь для пожилой родственницы, прикованной к кровати из-за болезни, порой, приходится вызывать по 5 раз в день. Спецтранспорт может подъехать только со стороны федеральной трассы. Если появятся отбойники без дополнительной колеи – для селян это станет настоящей полосой препятствий.



По другую сторону дороги федерального значения – частные домовладения. Жильцы тоже обеспокоены внезапной установкой дорожных ограждений.



Владельцы объектов придорожного сервиса, расположенных вдоль трассы, считают, что их бизнес загоняют в тупик. На пути к 20 торговым точкам встает металлическое барьерное ограждение. Хотя у некоторых предпринимателей на руках – все разрешительные документы, и на строительство объекта и на подъезд к нему.



За два года на этом участке автомагистрали произошло 10 ДТП, в которых один человек погиб, 25 получили травмы различной степени тяжести. Для снижения аварийности, вдоль дороги, а также вблизи пешеходных переходов было решено установить ограждения, чтобы граждане не перебегали трассу вне «зебры». Также дополнительно старые ламповые светофоры заменили на новые светодиодные. Увеличили и количество видеокамер.



В марте республиканской прокуратурой была проведена проверка, по результатам которой в деятельности учреждения Упрдор «Каспий» выявлены нарушения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.



Потому открывшаяся действительность не стала препятствием для собственника дороги федерального значения - Упрдор «Каспий». Ограждение установят по всему периметру населенного пункта, согласно первоначально утвержденному плану. Металлический забор почти в 2 километра на данном участке автомагистрали, по словам специалистов подрядной организации, должен повысить безопасность дорожного движения.



Учитывая непростую создавшуюся ситуацию между собственником дороги, жителями села Троицкое и автоинспекцией в эти дни решается вопрос о дополнительных проездах в дорожных барьерах. Установка дорожных ограждений вдоль дороги федерального значения Элиста – Волгоград стала камнем преткновения для жителей села Троицкое Целинного района. Специальные конструкции решили поставить после серии крупных ДТП на трассе. Однако, теперь по одну сторону оказались селяне и владельцы торговых точек, по другую – представители власти и сотрудники дорожных служб, отмечающих высокую аварийность на этом участке автомагистрали. Позицию каждого выслушала Зоя Бармагнанова.Вопрос «быть или не быть» для жительницы села Троицкое Лейлы Шараевой совсем не философский. Скорую помощь для пожилой родственницы, прикованной к кровати из-за болезни, порой, приходится вызывать по 5 раз в день. Спецтранспорт может подъехать только со стороны федеральной трассы. Если появятся отбойники без дополнительной колеи – для селян это станет настоящей полосой препятствий.По другую сторону дороги федерального значения – частные домовладения. Жильцы тоже обеспокоены внезапной установкой дорожных ограждений.Владельцы объектов придорожного сервиса, расположенных вдоль трассы, считают, что их бизнес загоняют в тупик. На пути к 20 торговым точкам встает металлическое барьерное ограждение. Хотя у некоторых предпринимателей на руках – все разрешительные документы, и на строительство объекта и на подъезд к нему.За два года на этом участке автомагистрали произошло 10 ДТП, в которых один человек погиб, 25 получили травмы различной степени тяжести. Для снижения аварийности, вдоль дороги, а также вблизи пешеходных переходов было решено установить ограждения, чтобы граждане не перебегали трассу вне «зебры». Также дополнительно старые ламповые светофоры заменили на новые светодиодные. Увеличили и количество видеокамер.В марте республиканской прокуратурой была проведена проверка, по результатам которой в деятельности учреждения Упрдор «Каспий» выявлены нарушения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.Потому открывшаяся действительность не стала препятствием для собственника дороги федерального значения - Упрдор «Каспий». Ограждение установят по всему периметру населенного пункта, согласно первоначально утвержденному плану. Металлический забор почти в 2 километра на данном участке автомагистрали, по словам специалистов подрядной организации, должен повысить безопасность дорожного движения.Учитывая непростую создавшуюся ситуацию между собственником дороги, жителями села Троицкое и автоинспекцией в эти дни решается вопрос о дополнительных проездах в дорожных барьерах.



Смотреть полный выпуск новостей



