Подведены итоги голосования по строительству парка в 4 микрорайоне

Подведены итоги голосования по проекту строительства культурной зоны у памятника Оке Ивановичу Городовикову. 65 процентов, а это 1616 посетителей официального сайта администрации Элисты отдали свои голоса в поддержку нового сквера.



Строительные работы начнутся весной, и уже к лету в этой части города появится зеленая зона, детская площадка, места для прогулок и отдыха. Подведены итоги голосования по проекту строительства культурной зоны у памятника Оке Ивановичу Городовикову. 65 процентов, а это 1616 посетителей официального сайта администрации Элисты отдали свои голоса в поддержку нового сквера.Строительные работы начнутся весной, и уже к лету в этой части города появится зеленая зона, детская площадка, места для прогулок и отдыха.



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