Завершились проектно-образовательные лекции конкурса «Кадровый резерв»

В рамках финальной части конкурса «Кадровый резерв» завершились проектно-образовательные лекции. Участники работали с экспертами. В этой роли выступили руководители министерств и ведомств.



Напомним, что при оценке проектов финалистов будут учитывать соотнесенность со стратегией региона, актуальность, презентацию и другое. Также им предстоит разработать социально ориентированные проекты, которые смогут решить актуальные для Калмыкии проблемы. Лучшие будут реализованы. В рамках финальной части конкурса «Кадровый резерв» завершились проектно-образовательные лекции. Участники работали с экспертами. В этой роли выступили руководители министерств и ведомств.Напомним, что при оценке проектов финалистов будут учитывать соотнесенность со стратегией региона, актуальность, презентацию и другое. Также им предстоит разработать социально ориентированные проекты, которые смогут решить актуальные для Калмыкии проблемы. Лучшие будут реализованы.



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