«Зеленому поясу» вокруг Элисты быть! Это мнение участников слушания, организованного региональными отделениями Общественной палаты и Общероссийского Народного Фронта. С информацией о проекте программы, которая должна была стартовать еще в Год экологии – в 2016, выступил исполняющий обязанности министра природных ресурсов Очир Джамбинов.



Как было заявлено, на данном этапе – предприняты лишь незначительные меры. Лишь 6 земельных участков общей площадью 660 гектаров переведены в категорию земель лесного фонда. При этом, отсутствует детальный план-проект.



Участники сегодняшнего обсуждения – эксперты, ученые, представители общественных организаций вносили вполне конкретные предложения и рекомендации, касающиеся как месторасположения зеленого щита, так и возможного устройства там зон отдыха, а также процесса ухода за лесополосой.



Протокол сегодняшнего публичного слушания Общественная палата направит в Народный хурал. «Зеленому поясу» вокруг Элисты быть! Это мнение участников слушания, организованного региональными отделениями Общественной палаты и Общероссийского Народного Фронта. С информацией о проекте программы, которая должна была стартовать еще в Год экологии – в 2016, выступил исполняющий обязанности министра природных ресурсов Очир Джамбинов.Как было заявлено, на данном этапе – предприняты лишь незначительные меры. Лишь 6 земельных участков общей площадью 660 гектаров переведены в категорию земель лесного фонда. При этом, отсутствует детальный план-проект.Участники сегодняшнего обсуждения – эксперты, ученые, представители общественных организаций вносили вполне конкретные предложения и рекомендации, касающиеся как месторасположения зеленого щита, так и возможного устройства там зон отдыха, а также процесса ухода за лесополосой.Протокол сегодняшнего публичного слушания Общественная палата направит в Народный хурал.



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