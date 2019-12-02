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Сегодня, 16:42

Итоги года с Ириной Гольдиновой


На протяжении года наши корреспонденты рассказывали вам о важных событиях, происходящих в республике. Для этого им пришлось преодолеть сотни километров. Тематика репортажей была самой разнообразной. Прямо сейчас Ирина Гольдинова расскажет, чем запомнился ей 2019-й.

Новостная программа «Вести Калмыкия» собирает перед телеэкранами большое количество людей. Лица нашего телеканала зрители знают не только по именам, но и по внешности, манере общения, жестикуляции.

Корреспонденты «Вести Калмыкия» стараются первыми сообщить о значимых событиях республики вам, зрителям. А вы, в свою очередь, проводите, можно сказать, мониторинг нашей работы. Оцениваете, насколько нам довелось объективно и оперативно донести информацию. Потому итоги года я подвожу с вашей помощью.

2019-й в моей профессиональной деятельности выдался насыщенным. В феврале я побывала на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Где были подписаны ряд соглашений, направленных на социально-экономическое развитие Калмыкии.

Журналист – это человек, который создает новости. Формируя информационное поле, мы стараемся максимально оперативно и доступно донести самое важное. За короткий промежуток времени между съемками и прямыми эфирами надо успеть написать текст, озвучить его, смонтировать. Недаром особенно запомнились назначение и выборы главы региона, рабочие поездки членов правительства России и руководителей федеральных ведомств. Общаясь с ними, я в числе первых узнавала о реальном положении дел и дальнейших перспективах развития родной республики.

Героями моих репортажей в течение года были многие жители региона. Открытые, готовые поделиться своей радостью, будь то победа в престижном конкурсе, спортивное достижение или просто семейное событие. В своих сюжетах мы стараемся всесторонне освещать жизнь родного края. Но не все понимают что телевидение, это коллективное творчество. Информационная программа выходит в эфир благодаря усилиям десятков людей, которые на протяжении всей своей трудовой деятельности остаются за кадром. Это телеоператоры, наши глаза и уши. Это режиссёры, чьими волшебными руками замысел редактора воплощается в жизнь. Именно от них зависит качество эфирного материала.

И уже в новом году нас ждут новые события. О них вы узнаете уже с первых дней января. Команда Вестей в прямом эфире продолжит освещать самые свежие и интересные новости.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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