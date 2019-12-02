В приходе имени Франциска Ассизского состоится праздничная месса

Сегодня в 12 часов в приходе имени Франциска Ассизского состоится торжественная служба в честь Рождества, которое отмечают католики и протестанты во всем мире.



Праздничную мессу проведет отец Ярослав Митжак, настоятель Ставропольского и элистинского приходов римско-католической церкви. Сегодня в 12 часов в приходе имени Франциска Ассизского состоится торжественная служба в честь Рождества, которое отмечают католики и протестанты во всем мире.Праздничную мессу проведет отец Ярослав Митжак, настоятель Ставропольского и элистинского приходов римско-католической церкви.



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