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Сегодня, 12:24

Сезон новогодних утренников в столице в самом разгаре


Сезон новогодних утренников в столице в самом разгаре. Юные жители степной столицы вновь встречаются с любимыми персонажами сказок и мультфильмов. Артисты русского театра драмы и комедии подготовили праздничный спектакль «Мы-мы-мышный Новый Год».

По словам режиссёра Санала Церенова, коллектив взял вынужденную паузу из-за ремонта здания, а потому актеры с двойным удовольствием
вернулись на сцену и встретились с маленькими зрителями.

Новая постановка – это смесь современности и классических сказок. Детей развлекают две мышки: Тартар и Брынза, по пути они встречают снеговика Олафа и Эльзу, с которыми отправляются на поиски Деда Мороза, который должен исполнить их желания.



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