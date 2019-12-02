Сезон новогодних утренников в столице в самом разгаре. Юные жители степной столицы вновь встречаются с любимыми персонажами сказок и мультфильмов. Артисты русского театра драмы и комедии подготовили праздничный спектакль «Мы-мы-мышный Новый Год».



По словам режиссёра Санала Церенова, коллектив взял вынужденную паузу из-за ремонта здания, а потому актеры с двойным удовольствием

вернулись на сцену и встретились с маленькими зрителями.



Новая постановка – это смесь современности и классических сказок. Детей развлекают две мышки: Тартар и Брынза, по пути они встречают снеговика Олафа и Эльзу, с которыми отправляются на поиски Деда Мороза, который должен исполнить их желания. Сезон новогодних утренников в столице в самом разгаре. Юные жители степной столицы вновь встречаются с любимыми персонажами сказок и мультфильмов. Артисты русского театра драмы и комедии подготовили праздничный спектакль «Мы-мы-мышный Новый Год».По словам режиссёра Санала Церенова, коллектив взял вынужденную паузу из-за ремонта здания, а потому актеры с двойным удовольствиемвернулись на сцену и встретились с маленькими зрителями.Новая постановка – это смесь современности и классических сказок. Детей развлекают две мышки: Тартар и Брынза, по пути они встречают снеговика Олафа и Эльзу, с которыми отправляются на поиски Деда Мороза, который должен исполнить их желания.



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