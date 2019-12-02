В Калмыкии создано Управление по противодействию коррупции. Указ был подписан еще 10 декабря, сообщил сегодня, открывая заседание профильной комиссии, Бату Хасиков. Решение, по его словам, принято в рамках рекомендации Президента. Руководить новой государственной структурой будет советник Главы региона Эрдни Церенов.



Эрдни Церенов заверил, что приложит все усилия для качественной и эффективной работы Управления. Его доклад о реализации Национального плана противодействия коррупции в период с 2018 по 2020-тый, был внесен в повестку дня сегодняшнего заседания. В Калмыкии создано Управление по противодействию коррупции. Указ был подписан еще 10 декабря, сообщил сегодня, открывая заседание профильной комиссии, Бату Хасиков. Решение, по его словам, принято в рамках рекомендации Президента. Руководить новой государственной структурой будет советник Главы региона Эрдни Церенов.Эрдни Церенов заверил, что приложит все усилия для качественной и эффективной работы Управления. Его доклад о реализации Национального плана противодействия коррупции в период с 2018 по 2020-тый, был внесен в повестку дня сегодняшнего заседания.



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