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Уходящий год глазами корреспондентов





На протяжении всего года в выпусках «Вестей» наши корреспонденты рассказывали вам о событиях, происходящих в нашей республике. Для этого им пришлось преодолеть сотни километров. Тематика их репортажей была самой разнообразной. О том, чем запомнился 2019 нашему специальному корреспонденту Ольге Эняевой, она расскажет сама.



На протяжении года я, как и мои коллеги, стала автором специальных репортажей, сюжетов, фильмов, главные герои которых - труженики ферм и полей, известные политики, деятели культуры и искусства, спорта, одаренные дети, многочисленные гости степной столицы. География наших командировок обширна, в течение года с оператором Сергеем Очировым мы добирались до самых отдаленных населенных пунктов и животноводческих стоянок и в жару, и в мороз. Зачастую поездка не ограничивалась территорией Калмыкии.



В объектив наших телекамер чаще всего попадали аграрии. И не случайно. Калмыкия сельскохозяйственный регион. От развития этой отрасли зависит экономика региона. А год труженики АПК завершили позитивно. Хлеборобы собрали 658 тысяч 600 тонн зерна – самый богатый урожай за четверть века. И это результат не только благоприятных погодных условий, но и вложенных усилий и это оценило федеральное министерство.



Полевой сезон также выдался удачным. Порядка 70 процентов посевов озимых находятся в хорошем состоянии. А 30 - в удовлетворительном. Но и вопросов, которые требуют незамедлительного решения, накопилось много. Об этом калмыцкие аграрии говорили на расширенном заседании коллегии, где подвели итоги работы реализации Госпрограммы развития АПК. 7 ее направлений затрагивают все сферы отрасли, начиная от мелиоративных работ и заканчивая благоустройством территорий. Особое внимание необходимо уделить проблеме экспорта продукции.



Между тем, с 2019 года Бату Хасиков возглавил Национальную ассоциацию заводчиков калмыцкого скота. Работа в тесном сотрудничестве с учеными, применение современных технологий в племенной работе позволяют хозяйствам республики добиваться высоких результатов. Об этом говорили на съезде, в котором приняли участие 138 делегатов из многих регионов страны.



Практическая часть форума состоялась на базе одного из хозяйств Приютненского района. Его участников познакомили с интенсивным методом выращивания КРС калмыцкой породы. Через некоторое время о новом достижении в этой области должны заявить два племзавода. Так что будут приняты практические шаги для развития отрасли.



А вот благодаря совместному проекту ГТРК «Калмыкия» и благотворительного фонда «Наше наследие» «Хальмгар келхмн» инициативная молодежь республики начала изучать родную речь. Видеоуроки позволили многим узнать самобытную культуру степняков, богатый поговорками и пословицами калмыцкий язык. Ведь среди слушателей и представители других национальностей.



Также в своих материалах попыталась выяснить почему молодые специалисты не едут в село? Как решить проблему дефицита врачей? Этот вопрос остро стоит в Яшалтинской больнице, где не хватает онколога, эндокринолога, гинеколога и окулиста. В такой ситуации оказались не только яшалтинцы, но и жители других населенных пунктов республики, которые вынуждены за медпомощью выезжать за пределы региона.



И еще в нашем эфире был материал по обеспечению безопасности на дорогах возле школы. Это касается парковочной зоны на территории этнокультурной гимназии имени Зая-Пандиты. Кстати, ее значительно расширили. Это были те участки, где существовал риск возникновения ДТП с участием детей.



А еще впервые я, как и жители республики, побывала на церемонии благословения братьев наших меньших. Ее провел высокий лама СОпа Ринпоче. Единственная цель этого мероприятия, взрастить в своих сердцах любовь и добросердечие не только друг другу, но и ко всем обитателям планеты. Ну, а в планах Сопа Ринпоче построить в Элисте питомник для бездомных животных. Он надеется, что этот проект когда-нибудь реализуется и спасет жизнь многих из них.



В этом году стала свидетелем масштабного субботника. Более шести тысяч молодых деревьев высажены на территории Аршанского хурула. Во всероссийской экологической акции «Сохраним лес» приняли участие школьники, студенты, сотрудники министерств и ведомств. Присоединился к ним и глава региона. Всего около тысячи жителей Калмыкии внесли свой вклад в озеленение Сякюсн Сюме.



Живо реагировать на происходящие события в республике, помогли и вы, телезрители, подсказав актуальные и интересные темы. За что мы вам благодарны. Вместе с нами вы становились участниками благотворительных акций, когда нашим землякам, маленьким и взрослым, требовалась помощь в борьбе с недугами. И в будущем году ГТРК «Калмыкия» надеется на плодотворное сотрудничество. Для нас высшей наградой всегда было и остается признание наших телезрителей. На протяжении всего года в выпусках «Вестей» наши корреспонденты рассказывали вам о событиях, происходящих в нашей республике. Для этого им пришлось преодолеть сотни километров. Тематика их репортажей была самой разнообразной. О том, чем запомнился 2019 нашему специальному корреспонденту Ольге Эняевой, она расскажет сама.На протяжении года я, как и мои коллеги, стала автором специальных репортажей, сюжетов, фильмов, главные герои которых - труженики ферм и полей, известные политики, деятели культуры и искусства, спорта, одаренные дети, многочисленные гости степной столицы. География наших командировок обширна, в течение года с оператором Сергеем Очировым мы добирались до самых отдаленных населенных пунктов и животноводческих стоянок и в жару, и в мороз. Зачастую поездка не ограничивалась территорией Калмыкии.В объектив наших телекамер чаще всего попадали аграрии. И не случайно. Калмыкия сельскохозяйственный регион. От развития этой отрасли зависит экономика региона. А год труженики АПК завершили позитивно. Хлеборобы собрали 658 тысяч 600 тонн зерна – самый богатый урожай за четверть века. И это результат не только благоприятных погодных условий, но и вложенных усилий и это оценило федеральное министерство.Полевой сезон также выдался удачным. Порядка 70 процентов посевов озимых находятся в хорошем состоянии. А 30 - в удовлетворительном. Но и вопросов, которые требуют незамедлительного решения, накопилось много. Об этом калмыцкие аграрии говорили на расширенном заседании коллегии, где подвели итоги работы реализации Госпрограммы развития АПК. 7 ее направлений затрагивают все сферы отрасли, начиная от мелиоративных работ и заканчивая благоустройством территорий. Особое внимание необходимо уделить проблеме экспорта продукции.Между тем, с 2019 года Бату Хасиков возглавил Национальную ассоциацию заводчиков калмыцкого скота. Работа в тесном сотрудничестве с учеными, применение современных технологий в племенной работе позволяют хозяйствам республики добиваться высоких результатов. Об этом говорили на съезде, в котором приняли участие 138 делегатов из многих регионов страны.Практическая часть форума состоялась на базе одного из хозяйств Приютненского района. Его участников познакомили с интенсивным методом выращивания КРС калмыцкой породы. Через некоторое время о новом достижении в этой области должны заявить два племзавода. Так что будут приняты практические шаги для развития отрасли.А вот благодаря совместному проекту ГТРК «Калмыкия» и благотворительного фонда «Наше наследие» «Хальмгар келхмн» инициативная молодежь республики начала изучать родную речь. Видеоуроки позволили многим узнать самобытную культуру степняков, богатый поговорками и пословицами калмыцкий язык. Ведь среди слушателей и представители других национальностей.Также в своих материалах попыталась выяснить почему молодые специалисты не едут в село? Как решить проблему дефицита врачей? Этот вопрос остро стоит в Яшалтинской больнице, где не хватает онколога, эндокринолога, гинеколога и окулиста. В такой ситуации оказались не только яшалтинцы, но и жители других населенных пунктов республики, которые вынуждены за медпомощью выезжать за пределы региона.И еще в нашем эфире был материал по обеспечению безопасности на дорогах возле школы. Это касается парковочной зоны на территории этнокультурной гимназии имени Зая-Пандиты. Кстати, ее значительно расширили. Это были те участки, где существовал риск возникновения ДТП с участием детей.А еще впервые я, как и жители республики, побывала на церемонии благословения братьев наших меньших. Ее провел высокий лама СОпа Ринпоче. Единственная цель этого мероприятия, взрастить в своих сердцах любовь и добросердечие не только друг другу, но и ко всем обитателям планеты. Ну, а в планах Сопа Ринпоче построить в Элисте питомник для бездомных животных. Он надеется, что этот проект когда-нибудь реализуется и спасет жизнь многих из них.В этом году стала свидетелем масштабного субботника. Более шести тысяч молодых деревьев высажены на территории Аршанского хурула. Во всероссийской экологической акции «Сохраним лес» приняли участие школьники, студенты, сотрудники министерств и ведомств. Присоединился к ним и глава региона. Всего около тысячи жителей Калмыкии внесли свой вклад в озеленение Сякюсн Сюме.Живо реагировать на происходящие события в республике, помогли и вы, телезрители, подсказав актуальные и интересные темы. За что мы вам благодарны. Вместе с нами вы становились участниками благотворительных акций, когда нашим землякам, маленьким и взрослым, требовалась помощь в борьбе с недугами. И в будущем году ГТРК «Калмыкия» надеется на плодотворное сотрудничество. Для нас высшей наградой всегда было и остается признание наших телезрителей.



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