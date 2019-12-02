Уходящий год глазами корреспондентов

На протяжении всего года в выпусках «Вестей» наши корреспонденты рассказывали вам о событиях, происходящих в нашей республике. Для этого им пришлось преодолеть сотни километров. Тематика их репортажей была самой разнообразной. О том, чем запомнился 2019 нашему специальному корреспонденту Ольге Эняевой, она расскажет сама.
На протяжении года я, как и мои коллеги, стала автором специальных репортажей, сюжетов, фильмов, главные герои которых - труженики ферм и полей, известные политики, деятели культуры и искусства, спорта, одаренные дети, многочисленные гости степной столицы. География наших командировок обширна, в течение года с оператором Сергеем Очировым мы добирались до самых отдаленных населенных пунктов и животноводческих стоянок и в жару, и в мороз. Зачастую поездка не ограничивалась территорией Калмыкии.
В объектив наших телекамер чаще всего попадали аграрии. И не случайно. Калмыкия сельскохозяйственный регион. От развития этой отрасли зависит экономика региона. А год труженики АПК завершили позитивно. Хлеборобы собрали 658 тысяч 600 тонн зерна – самый богатый урожай за четверть века. И это результат не только благоприятных погодных условий, но и вложенных усилий и это оценило федеральное министерство.
Полевой сезон также выдался удачным. Порядка 70 процентов посевов озимых находятся в хорошем состоянии. А 30 - в удовлетворительном. Но и вопросов, которые требуют незамедлительного решения, накопилось много. Об этом калмыцкие аграрии говорили на расширенном заседании коллегии, где подвели итоги работы реализации Госпрограммы развития АПК. 7 ее направлений затрагивают все сферы отрасли, начиная от мелиоративных работ и заканчивая благоустройством территорий. Особое внимание необходимо уделить проблеме экспорта продукции.
Между тем, с 2019 года Бату Хасиков возглавил Национальную ассоциацию заводчиков калмыцкого скота. Работа в тесном сотрудничестве с учеными, применение современных технологий в племенной работе позволяют хозяйствам республики добиваться высоких результатов. Об этом говорили на съезде, в котором приняли участие 138 делегатов из многих регионов страны.
Практическая часть форума состоялась на базе одного из хозяйств Приютненского района. Его участников познакомили с интенсивным методом выращивания КРС калмыцкой породы. Через некоторое время о новом достижении в этой области должны заявить два племзавода. Так что будут приняты практические шаги для развития отрасли.
А вот благодаря совместному проекту ГТРК «Калмыкия» и благотворительного фонда «Наше наследие» «Хальмгар келхмн» инициативная молодежь республики начала изучать родную речь. Видеоуроки позволили многим узнать самобытную культуру степняков, богатый поговорками и пословицами калмыцкий язык. Ведь среди слушателей и представители других национальностей.
Также в своих материалах попыталась выяснить почему молодые специалисты не едут в село? Как решить проблему дефицита врачей? Этот вопрос остро стоит в Яшалтинской больнице, где не хватает онколога, эндокринолога, гинеколога и окулиста. В такой ситуации оказались не только яшалтинцы, но и жители других населенных пунктов республики, которые вынуждены за медпомощью выезжать за пределы региона.
И еще в нашем эфире был материал по обеспечению безопасности на дорогах возле школы. Это касается парковочной зоны на территории этнокультурной гимназии имени Зая-Пандиты. Кстати, ее значительно расширили. Это были те участки, где существовал риск возникновения ДТП с участием детей.
А еще впервые я, как и жители республики, побывала на церемонии благословения братьев наших меньших. Ее провел высокий лама СОпа Ринпоче. Единственная цель этого мероприятия, взрастить в своих сердцах любовь и добросердечие не только друг другу, но и ко всем обитателям планеты. Ну, а в планах Сопа Ринпоче построить в Элисте питомник для бездомных животных. Он надеется, что этот проект когда-нибудь реализуется и спасет жизнь многих из них.
В этом году стала свидетелем масштабного субботника. Более шести тысяч молодых деревьев высажены на территории Аршанского хурула. Во всероссийской экологической акции «Сохраним лес» приняли участие школьники, студенты, сотрудники министерств и ведомств. Присоединился к ним и глава региона. Всего около тысячи жителей Калмыкии внесли свой вклад в озеленение Сякюсн Сюме.
Живо реагировать на происходящие события в республике, помогли и вы, телезрители, подсказав актуальные и интересные темы. За что мы вам благодарны. Вместе с нами вы становились участниками благотворительных акций, когда нашим землякам, маленьким и взрослым, требовалась помощь в борьбе с недугами. И в будущем году ГТРК «Калмыкия» надеется на плодотворное сотрудничество. Для нас высшей наградой всегда было и остается признание наших телезрителей.
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