В Москве открылась Кремлевская елка

Сегодня в Москве состоится важное событие – стартует Кремлевская елка. 40 ребят из Калмыкии получили приглашение. А главное новогоднее представление степной республики пройдет 29 и 30 декабря.



Участниками торжества станут отличники учёбы, активисты школьной жизни, а также дети с ограниченными возможностями здоровья, ребята, оставшиеся без попечения родителей, из многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.



Всего около 2 тысяч человек смогут принять участие в елке главы Калмыкии и получить желанные подарки. Сегодня в Москве состоится важное событие – стартует Кремлевская елка. 40 ребят из Калмыкии получили приглашение. А главное новогоднее представление степной республики пройдет 29 и 30 декабря.Участниками торжества станут отличники учёбы, активисты школьной жизни, а также дети с ограниченными возможностями здоровья, ребята, оставшиеся без попечения родителей, из многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.Всего около 2 тысяч человек смогут принять участие в елке главы Калмыкии и получить желанные подарки.



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