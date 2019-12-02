Налоговая служба Калмыкии проводит акцию «В Новый год – без долгов». Не все жители региона исполнили свои обязательства. В связи с этим в течение месяца ведомство рекомендует оплатить налоги, так как в ином случае людей могут ждать неприятные сюрпризы, особенно в период новогодних праздников: например, невозможность выехать за пределы страны.



На сегодня налоговая задолженность физических лиц составляет чуть более 68 миллионов рублей. Сформировано более 3 с половиной тысячи требований об оплате. Специалисты также советуют всем проверить наличие или отсутствие долгов по налоговым уведомлениям. Налоговая служба Калмыкии проводит акцию «В Новый год – без долгов». Не все жители региона исполнили свои обязательства. В связи с этим в течение месяца ведомство рекомендует оплатить налоги, так как в ином случае людей могут ждать неприятные сюрпризы, особенно в период новогодних праздников: например, невозможность выехать за пределы страны.На сегодня налоговая задолженность физических лиц составляет чуть более 68 миллионов рублей. Сформировано более 3 с половиной тысячи требований об оплате. Специалисты также советуют всем проверить наличие или отсутствие долгов по налоговым уведомлениям.



Смотреть полный выпуск новостей



