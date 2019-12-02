Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:49

Налоговая служба Калмыкии проводит акцию «В Новый год – без долгов»


Налоговая служба Калмыкии проводит акцию «В Новый год – без долгов». Не все жители региона исполнили свои обязательства. В связи с этим в течение месяца ведомство рекомендует оплатить налоги, так как в ином случае людей могут ждать неприятные сюрпризы, особенно в период новогодних праздников: например, невозможность выехать за пределы страны.

На сегодня налоговая задолженность физических лиц составляет чуть более 68 миллионов рублей. Сформировано более 3 с половиной тысячи требований об оплате. Специалисты также советуют всем проверить наличие или отсутствие долгов по налоговым уведомлениям.



Другие новости по теме:

  • Налоговая служба Калмыкии проводит акцию
  • В отпуск без долгов!
  • Налоговая служба Калмыкии проводит Дни открытых дверей
  • Налоговая служба проводит «Всероссийские дни «открытых дверей»
  • Налоговая служба проводит «День открытых дверей»
  • Судебные приставы начали акцию «В Новый год – без долгов!»
  • Судебные приставы начинают акцию «В Новый год – без долгов!»
  • Налоговая инспекция проводит дни открытых дверей
  • В Новый год без долгов
  • Задолженность по взносам на капитальный ремонт составляет более 100 млн рублей

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Декабрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34