В Калмыкии завершается региональный проект «Кадровый резерв»

Сегодня в Калмыкии стартует обучающий модуль «Лидеры Калмыкии – Лидеры Изменений». Это часть заключительного этапа регионального проекта «Кадровый резерв».



В финал конкурса прошли 58 человек. Занятия будет проводить бизнес-лидер, доцент высшей школы экономики, а также эксперт в области управления персоналом Международного Олимпийского Комитета Марина Починок.



В течение двух дней пройдет образовательная программа, которая состоит из теоретической и практической частей по управлению проектами, а также развитию лидерского потенциала, позволяющего осуществлять успешную управленческую деятельность, эффективно решать социальные задачи, участвовать в инновационных процессах на разных уровнях управления. Это и есть основная задача проекта, который стартовал по инициативе главы Калмыкии Бату Хасикова. Сегодня в Калмыкии стартует обучающий модуль «Лидеры Калмыкии – Лидеры Изменений». Это часть заключительного этапа регионального проекта «Кадровый резерв».В финал конкурса прошли 58 человек. Занятия будет проводить бизнес-лидер, доцент высшей школы экономики, а также эксперт в области управления персоналом Международного Олимпийского Комитета Марина Починок.В течение двух дней пройдет образовательная программа, которая состоит из теоретической и практической частей по управлению проектами, а также развитию лидерского потенциала, позволяющего осуществлять успешную управленческую деятельность, эффективно решать социальные задачи, участвовать в инновационных процессах на разных уровнях управления. Это и есть основная задача проекта, который стартовал по инициативе главы Калмыкии Бату Хасикова.



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