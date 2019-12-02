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Сегодня, 12:45

В ПФР озвучили график доставки пенсий


В ПФР озвучили график доставки пенсий на новогодние праздники. Так, 3 января осуществляется доставка за 3 и 5 января. 4 января день в день. 6 января – за 6 и 7 число. И 8 января день в день.

С понедельника 9 января выплата пенсий и социальных пособий будет производиться в соответствии с обычным графиком.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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