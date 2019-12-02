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Сегодня, 12:44

Калмыцкий РАН работает над проектом о депортации


Калмыцкий научный центр РАН продолжает работать над созданием большого проекта, посвященного депортации. Сейчас ведется расшифровка материала.

Напомним, в течение года специалисты записывали свидетелей ссылки, а также детей рожденных в годы репрессий. На сегодняшний день собран богатый аудиоархив. Свыше 80 человек стали участниками проекта.

Главная его цель – рассказать молодежи о трагедии, донести правду о спецпереселенцах. И сохранить историческую память. Также отправлены письма во все информационные центры территорий, куда ссылали калмыцкий народ. Уже получили положительные ответы от двух субъектов, Это Новосибирская и Кемеровская области. Там готовы сотрудничать и обнародовать личные дела ссыльных.



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