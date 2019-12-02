В Элисте появится еще один парк. Территорию от «Ойрат-Арены» до Колонского пруда обустроят таким образом, что горожане независимо от возраста могут с пользой для здоровья провести свободное время. Рассказал об этом на пресс-конференции исполняющий обязанности главы администрации столицы Дмитрий Трапезников.



Основной достопримечательностью станет аквапарк. А спортивная зона с множеством площадок будет примыкать к Ледовому дворцу.



Практически новый парк станет украшением микрорайона «Молодежный». Масштабный проект тоже начнут реализовывать в 2020 году. Собеседник представил эскизы некоторых объектов, которые будут строиться за счет инвесторов. Это современная междугородняя автостанция в районе Танка и торговый центр. В Элисте появится еще один парк. Территорию от «Ойрат-Арены» до Колонского пруда обустроят таким образом, что горожане независимо от возраста могут с пользой для здоровья провести свободное время. Рассказал об этом на пресс-конференции исполняющий обязанности главы администрации столицы Дмитрий Трапезников.Основной достопримечательностью станет аквапарк. А спортивная зона с множеством площадок будет примыкать к Ледовому дворцу.Практически новый парк станет украшением микрорайона «Молодежный». Масштабный проект тоже начнут реализовывать в 2020 году. Собеседник представил эскизы некоторых объектов, которые будут строиться за счет инвесторов. Это современная междугородняя автостанция в районе Танка и торговый центр.



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