Завершились работы по ремонту автодороги Яшкуль-Комсомольский-Артезиан. Всего 8 километров. Было уложено свыше 7 тысяч тонн выравнивающего слоя и 5 тысяч тонн верхнего слоя асфальта, установлены дорожные знаки, нанесена разметка. Об улучшении состоянии магистралей на своей странице в инстаграм рассказал глава Калмыкии.



Также не так давно были завершены еще два участка дорог общего пользования регионального значения. Это Георгиевск-Буденновск-Улан-Хол и Улан-Хол-Лагань. Бату Хасиков отметил, что вопрос с состоянием дорог будет прорабатываться и дальше. Завершились работы по ремонту автодороги Яшкуль-Комсомольский-Артезиан. Всего 8 километров. Было уложено свыше 7 тысяч тонн выравнивающего слоя и 5 тысяч тонн верхнего слоя асфальта, установлены дорожные знаки, нанесена разметка. Об улучшении состоянии магистралей на своей странице в инстаграм рассказал глава Калмыкии.Также не так давно были завершены еще два участка дорог общего пользования регионального значения. Это Георгиевск-Буденновск-Улан-Хол и Улан-Хол-Лагань. Бату Хасиков отметил, что вопрос с состоянием дорог будет прорабатываться и дальше.



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