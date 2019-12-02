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Сегодня, 12:45

Премия «Лица года» вручена номинантам


Лица года. В третий раз ГТРК «Калмыкия» провела церемонию
награждения героев наших репортажей, тех, кто внес вклад развитие региона. Это спортсмены, производственники, фермеры, врачи, учителя, деятели культуры, а также представители бизнеса и даже юные спасатели.

Премия «Лица года» учреждена в нескольких номинациях. Телевизионная версия – в нашем эфире 26 и 27 декабря в 9.25 утра.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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