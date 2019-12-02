Премия «Лица года» вручена номинантам

Лица года. В третий раз ГТРК «Калмыкия» провела церемонию

награждения героев наших репортажей, тех, кто внес вклад развитие региона. Это спортсмены, производственники, фермеры, врачи, учителя, деятели культуры, а также представители бизнеса и даже юные спасатели.



Премия «Лица года» учреждена в нескольких номинациях. Телевизионная версия – в нашем эфире 26 и 27 декабря в 9.25 утра. Лица года. В третий раз ГТРК «Калмыкия» провела церемониюнаграждения героев наших репортажей, тех, кто внес вклад развитие региона. Это спортсмены, производственники, фермеры, врачи, учителя, деятели культуры, а также представители бизнеса и даже юные спасатели.Премия «Лица года» учреждена в нескольких номинациях. Телевизионная версия – в нашем эфире 26 и 27 декабря в 9.25 утра.



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