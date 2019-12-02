Древнюю реликвию Калмыцкого народа – статую Ламы Цонкапы в скором времени доставят в республику. Об этом сообщается на официальном сайте центрального хурула.



В 1771 году она вернулась на историческую Родину во время откочевки большей части калмыцкого народа в Джунгарию, а в двадцатом веке ойратские гелюнги вывезли статую в Монголию, где она хранится и по сей день в главном монастыре – Гандан.



О возможности привезти реликвию в Калмыкию договорились монахи, принимавшие там участие в международной конференции. Древнюю реликвию Калмыцкого народа – статую Ламы Цонкапы в скором времени доставят в республику. Об этом сообщается на официальном сайте центрального хурула.В 1771 году она вернулась на историческую Родину во время откочевки большей части калмыцкого народа в Джунгарию, а в двадцатом веке ойратские гелюнги вывезли статую в Монголию, где она хранится и по сей день в главном монастыре – Гандан.О возможности привезти реликвию в Калмыкию договорились монахи, принимавшие там участие в международной конференции.



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