Детей ожидают новогодние представления

Сегодня делегация из Калмыкии вновь отправилась в Москву. В их силе 40 детей. Ребятам предстоит важное событие – они будут участниками Кремлевской елки. Она состоится завтра.



Ну а главное новогоднее представление Калмыкии состоится 29 и 30 декабря. Участниками торжества станут отличники учёбы, активисты школьной жизни, а также дети с ограниченными возможностями здоровья, ребята, оставшиеся без попечения родителей, из многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.



Уже проводятся подготовительные мероприятия по обеспечению своевременной и безопасной перевозки детей для участия в Новогодней елке, а также утвержден график представлений. Сегодня делегация из Калмыкии вновь отправилась в Москву. В их силе 40 детей. Ребятам предстоит важное событие – они будут участниками Кремлевской елки. Она состоится завтра.Ну а главное новогоднее представление Калмыкии состоится 29 и 30 декабря. Участниками торжества станут отличники учёбы, активисты школьной жизни, а также дети с ограниченными возможностями здоровья, ребята, оставшиеся без попечения родителей, из многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.Уже проводятся подготовительные мероприятия по обеспечению своевременной и безопасной перевозки детей для участия в Новогодней елке, а также утвержден график представлений.



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