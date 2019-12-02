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Сегодня, 12:34

Детей ожидают новогодние представления


Сегодня делегация из Калмыкии вновь отправилась в Москву. В их силе 40 детей. Ребятам предстоит важное событие – они будут участниками Кремлевской елки. Она состоится завтра.

Ну а главное новогоднее представление Калмыкии состоится 29 и 30 декабря. Участниками торжества станут отличники учёбы, активисты школьной жизни, а также дети с ограниченными возможностями здоровья, ребята, оставшиеся без попечения родителей, из многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Уже проводятся подготовительные мероприятия по обеспечению своевременной и безопасной перевозки детей для участия в Новогодней елке, а также утвержден график представлений.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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