Зул отметили и в Москве. Представителей калмыцкого землячества поздравили артисты государственного ансамбля «Тюльпан».



Проведение концерта для тех, кто живет и работает в российской столице – давняя традиция. Коллектив представил свои лучшие номера. Участие в мероприятии принял глава региона Бату Хасиков. В ходе празднования он объявил, что звание «Заслуженный артист Калмыкии» получил Кару Хулхачиев, Джиргал Лиджиева, Диана Босхомджиева. А заслуженным работником культуры Калмыкии стал артист Убуш Андрюшкеев. Зул отметили и в Москве. Представителей калмыцкого землячества поздравили артисты государственного ансамбля «Тюльпан».Проведение концерта для тех, кто живет и работает в российской столице – давняя традиция. Коллектив представил свои лучшие номера. Участие в мероприятии принял глава региона Бату Хасиков. В ходе празднования он объявил, что звание «Заслуженный артист Калмыкии» получил Кару Хулхачиев, Джиргал Лиджиева, Диана Босхомджиева. А заслуженным работником культуры Калмыкии стал артист Убуш Андрюшкеев.



Смотреть полный выпуск новостей



