Подведены итоги экологического конкурса «Чистый взгляд» среди учащихся начальных и пятых классов республики. Это творческое соревнование компания «Лукойл» проводит уже в четвертый раз.



75 человек представили сочинения на русском и калмыцком языках и проиллюстрировали их. В своих работах они отразили природу родного края.



Трое победителей получили ценные призы. Как было озвучено, 2019 год объявлен Международным годом языков коренных народов и именно поэтому компания «Лукойл» акцентировало внимание ребят на использование родной речи. Отметим, что все финалисты награждены дипломами. Подведены итоги экологического конкурса «Чистый взгляд» среди учащихся начальных и пятых классов республики. Это творческое соревнование компания «Лукойл» проводит уже в четвертый раз.75 человек представили сочинения на русском и калмыцком языках и проиллюстрировали их. В своих работах они отразили природу родного края.Трое победителей получили ценные призы. Как было озвучено, 2019 год объявлен Международным годом языков коренных народов и именно поэтому компания «Лукойл» акцентировало внимание ребят на использование родной речи. Отметим, что все финалисты награждены дипломами.



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