С нового года в Элисте начнут работу новые управляющие компании, одна из них будет муниципальной, сообщил в ходе своей итоговой пресс-конференции исполняющий обязанности главы администрации города Дмитрий Трапезников. В то же время, добросовестные и ответственные компании тоже будут осуществлять свою деятельность, подчеркнул он.



Кроме того, с января будет увеличено количество дворников, а Горзеленхоз разделит некоторые свои функции с предприятием «Элиста - Автодор». С нового года в Элисте начнут работу новые управляющие компании, одна из них будет муниципальной, сообщил в ходе своей итоговой пресс-конференции исполняющий обязанности главы администрации города Дмитрий Трапезников. В то же время, добросовестные и ответственные компании тоже будут осуществлять свою деятельность, подчеркнул он.Кроме того, с января будет увеличено количество дворников, а Горзеленхоз разделит некоторые свои функции с предприятием «Элиста - Автодор».



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