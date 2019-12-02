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Сегодня, 12:27

Знакомство с традициями праздника Зул


Накануне хозяйки готовились к празднеству: убирали дома, пекли борцоки, готовили так называемые «лодки жизни». С традициями праздника Зул нас познакомили в семье Манджиевых.

Праздник тысячи лампад начинается дома у алтаря. Сюда Татьяна Манджиева рано утром преподносит подношение Великому вероучителю, основателю ламаизма Зунква Гегяну. Именно с его именем связан этот день. В этом году исполняется ровно 600 лет как он ушел в нирвану. А уже потом все остальные члены семьи по очереди возносят молитвы о благополучии в следующем году. Зул считается днем рождения всего калмыцкого народа. Так что принято добавлять к своему возрасту еще один год. Для этого хозяйки заранее делают из теста, ваты и пучков дикой пшеницы или ржи ладьи жизни, рассказывает Татьяна Манджиева.

Передать традиции молодому поколению решили и в этнокультурной гимназии имени Зая Пандиты. На необычном уроке первоклассников научили делать ладьи жизни, рассказали о формах борцогов.

В этот день принято посещать хурул, а также ходить друг к другу в гости, навещать пожилых родственников. Следуя народным традициям, в семье Татьяны Манджиевой встречают гостей чаем и благопожеланиями. Кстати, этот напиток является особенным. Он согревает, придает сил и бодрости, лечит простуду. В народе о нем даже сложены песни.

А уже вечером после того, как гости разошлись, домочадцы приступили к особенному ритуалу. С молитвой «Ом мани падме хум» они зажгли возрастную лампаду. Другой важный ритуал – благословение семьи и всего народа. Его делает мать семейства. Для этого она также берет лампадку, изготовленную из соленого теста, с фитильком из 9 соломинок и молится до тех пор, пока не погаснет огонь.



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