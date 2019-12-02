В Калмыкии отметили национальный праздник Зул

Калмыкия новогодняя. Мы отметили национальный праздник Зул. Тысячи лампадок озарили субботнее небо единого, как считают в народе, дня рождения. Мы стали старше и мудрее. Но сильный пол прибавит к своему возрасту еще один год спустя несколько дней. С самого утра буддийские храмы по всей республике были переполнены.



Утро праздничного дня начинается с посещения большого молебна «Тысяча подношений Ламе Цонкапе». Недаром сюда спешат целыми семьями. Ведь Молитвы в Зул имеют особую силу и возносятся не только за себя и своих родных, но за весь калмыцкий народ.



Здоровья, благополучия, и процветания-в этот день все пришедшие в хурул молятся об одном. Ведь Зул –это общий день рождения всего калмыцкого народа. Так что в этот день принято прибавлять к своему возрасту еще один год. А еще во время чтения мантр очищаются духовно и накапливают положительную энергию.



Об этом говорили и администратор центрального хурула Йонтен гелюнг и гости. Поздравление Бату Хасикова передал руководитель администрации главы республики Чингис Бериков.



Зажечь лампадку и сделать подношении божествам –защитникам - обязательный ритуал в каждом доме. Священнослужители говорят, что таким образом мы освещаем путь божествам, а чай, молоко, фрукты, сладости, которые верующие приносят в хурул вкупе с молитвами призваны их задобрить. Взамен они посылают здоровье, благополучие и защищают от стихийных бедствий, говорят верующие.



Огню как отражению солнца отводится особое место в празднвоании Зул. В храмахх, в домах возжигают тысячу лампадок. Этот год ознаменован 600-летием уода ламы Цонкапы в паринирвану. И в честь этой даты участники детских организаций Солнг и Хамдан сделали подношение светом, они своими руками изготовили ровно 600 фонариков.



После окончания молитвы всех собравшихся угощали калмыцким чаем и борцоками. А тем временем по традиции гостей и элистинцев ждали у культурного центра Родина. Здесь организованы массовые гуляния.



Праздник Зул завершился торжественным обходом монахов и верующих вокруг храма с пением мантры «Мигзм» и возжигание лампадок у семнадцати пандитов.

Калмыкия новогодняя. Мы отметили национальный праздник Зул. Тысячи лампадок озарили субботнее небо единого, как считают в народе, дня рождения. Мы стали старше и мудрее. Но сильный пол прибавит к своему возрасту еще один год спустя несколько дней. С самого утра буддийские храмы по всей республике были переполнены.Утро праздничного дня начинается с посещения большого молебна «Тысяча подношений Ламе Цонкапе». Недаром сюда спешат целыми семьями. Ведь Молитвы в Зул имеют особую силу и возносятся не только за себя и своих родных, но за весь калмыцкий народ.Здоровья, благополучия, и процветания-в этот день все пришедшие в хурул молятся об одном. Ведь Зул –это общий день рождения всего калмыцкого народа. Так что в этот день принято прибавлять к своему возрасту еще один год. А еще во время чтения мантр очищаются духовно и накапливают положительную энергию.Об этом говорили и администратор центрального хурула Йонтен гелюнг и гости. Поздравление Бату Хасикова передал руководитель администрации главы республики Чингис Бериков.Зажечь лампадку и сделать подношении божествам –защитникам - обязательный ритуал в каждом доме. Священнослужители говорят, что таким образом мы освещаем путь божествам, а чай, молоко, фрукты, сладости, которые верующие приносят в хурул вкупе с молитвами призваны их задобрить. Взамен они посылают здоровье, благополучие и защищают от стихийных бедствий, говорят верующие.Огню как отражению солнца отводится особое место в празднвоании Зул. В храмахх, в домах возжигают тысячу лампадок. Этот год ознаменован 600-летием уода ламы Цонкапы в паринирвану. И в честь этой даты участники детских организаций Солнг и Хамдан сделали подношение светом, они своими руками изготовили ровно 600 фонариков.После окончания молитвы всех собравшихся угощали калмыцким чаем и борцоками. А тем временем по традиции гостей и элистинцев ждали у культурного центра Родина. Здесь организованы массовые гуляния.Праздник Зул завершился торжественным обходом монахов и верующих вокруг храма с пением мантры «Мигзм» и возжигание лампадок у семнадцати пандитов.



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