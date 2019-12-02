В Элисте открыт конкурс «Чудесный двор»

Конкурс «Чудесный двор» на лучшее новогоднее оформление стартовал в Элисте. Принять участие в нем могут жители многоэтажек. Для этого необходимо празднично украсить свой двор и записать видео- презентацию продолжительностью до 1 минуты, а также фотографии украшенного двора. И все это прислать на электронный адрес городской администрации до 30 декабря. В сопроводительном письме необходимо написать о том, что является мечтой жителей дома.



Итоги конкурса будут подведены 7 января интернет-голосованием. Победитель войдет в число 10 площадок, которые будут благоустроены в следующем году. Конкурс «Чудесный двор» на лучшее новогоднее оформление стартовал в Элисте. Принять участие в нем могут жители многоэтажек. Для этого необходимо празднично украсить свой двор и записать видео- презентацию продолжительностью до 1 минуты, а также фотографии украшенного двора. И все это прислать на электронный адрес городской администрации до 30 декабря. В сопроводительном письме необходимо написать о том, что является мечтой жителей дома.Итоги конкурса будут подведены 7 января интернет-голосованием. Победитель войдет в число 10 площадок, которые будут благоустроены в следующем году.



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