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Сегодня, 12:19

В Элисте открыт конкурс «Чудесный двор»


Конкурс «Чудесный двор» на лучшее новогоднее оформление стартовал в Элисте. Принять участие в нем могут жители многоэтажек. Для этого необходимо празднично украсить свой двор и записать видео- презентацию продолжительностью до 1 минуты, а также фотографии украшенного двора. И все это прислать на электронный адрес городской администрации до 30 декабря. В сопроводительном письме необходимо написать о том, что является мечтой жителей дома.

Итоги конкурса будут подведены 7 января интернет-голосованием. Победитель войдет в число 10 площадок, которые будут благоустроены в следующем году.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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